Retrouvée affamée après le coma de son maître, cette ancienne chienne policière aux 2500 interventions est adoptée par la Ville de Cannes

Après avoir frôlé le pire dans des circonstances dramatiques, une ancienne chienne policière a finalement retrouvé la sécurité et l'affection auprès de ceux qui la connaissaient le mieux. Aujourd'hui, la Malinoise coule des jours heureux à Cannes, où sa seconde vie fait le bonheur de ses anciens collègues.

Mystic fêtera bientôt son 10e anniversaire, et à cet âge, la Malinoise profite évidemment d'une retraite bien méritée après une carrière bien remplie au sein des forces de l'ordre. Cette chienne faisait, en effet, partie de la brigade canine de la police municipale de Cannes, comptant 2 500 interventions à son actif, dont 870 ayant abouti à des interpellations pour différents délits.

« Elle a un sacré palmarès car elle connaissait très bien son métier, et sa seule présence suffisait souvent à tenir en respect d’éventuels délinquants », dit d'elle Yves Daros, directeur de la police municipale cannoise, à Nice Matin .

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



David Lisnard / Facebook

Officiellement adoptée par la Ville de Cannes depuis peu, Mystic vit désormais à la Villa Buhler, le chenil de la police municipale, et profite ainsi d'agréables promenades sur les sentiers de la Croix des Gardes.

Bien souvent, c'est Diane Carnimolla, valet de chenil, qui l'accompagne, et cette dernière est sans cesse surprise par l'énergie et l'enthousiasme dont elle fait preuve malgré son âge.

Cette forme et cette joie de vivre sont d'autant plus remarquables que Mystic revient de loin. La chienne avait, en effet, connu une expérience traumatisante après son départ à la retraite.

Découverte attachée et muselée chez son maître dans le coma

Elle avait été adoptée par un vigile qui avait récemment été découvert dans le coma dans son logement à Nice. Elle était alors attachée, muselée, sans eau ni nourriture. Dans la foulée de son sauvetage, elle avait été confiée à l'association ASA 06 (Au Service des Animaux) à Mougins.

C'est dans ce refuge maralpin qu'elle avait été repérée par des policiers municipaux, et qu'elle s'était signalée par l'accueil joyeux qu'elle leur avait réservé. « Elle nous a fait la fête, c’est comme si elle ne nous avait jamais quittés ! », raconte Yves Daros à Nice Matin.

A lire aussi : Négligée et maltraitée pendant plusieurs années, cette adorable chienne trouve enfin le bonheur auprès de sa famille d’accueil

L'idée de son adoption par la Ville de Cannes avait alors été proposée au maire David Lisnard, qui l'a entérinée sans la moindre hésitation. Mystic « vit aujourd’hui des jours heureux au cœur de la Croix-des-Gardes, où [elle] est régulièrement [promenée] par le valet de chenil », a déclaré l'édile sur son compte Facebook.