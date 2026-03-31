Une femme retrouve sa chienne disparue depuis Noël dans le nord de la France, grâce à un refuge situé à 2 heures de chez elle (vidéo)

C’est dans le nord de la France qu’une chienne baptisée Holly avait disparu à Noël dernier. 3 mois plus tard, après de nombreuses recherches infructueuses, sa maîtresse l'a retrouvée grâce à la publication Facebook d’une SPA belge, située à 2 heures de chez elle. Les retrouvailles émouvantes ont été filmées et diffusées par la SPA de Péruwelz.

Péruwelz est une commune belge située à la frontière avec le département du Nord, en France. C’est là que se trouve la SPA où Holly a été recueillie après avoir fugué, à Noël.

« Holly était perdue depuis Noël, à cause des feux d’artifice »

Portée disparue par sa maîtresse pendant 3 mois, la chienne avait été effrayée par les feux d’artifice lancés pendant les festivités. Un temps durant lequel sa maîtresse, inquiète de sa disparition, avait tout mis en œuvre pour la retrouver. Malheureusement, en dépit des nombreux appels à l’aide et des avis de recherche distribués, ses investigations étaient restées vaines.

Jusqu’à ce 15 mars 2026, où la SPA de Péruwelz a publié sur son compte Facebook une annonce concernant Holly. En effet, ils venaient tout juste de la retrouver près de Tourpes (un village situé à 2 heures de sa maison) où elle errait dans les champs depuis plusieurs semaines. En découvrant la publication, sa maîtresse a aussitôt contacté la SPA afin de les informer qu’il s’agissait de sa chienne.

Spa de Péruwelz / Facebook

« C’était très émouvant à voir »

Arrivée sur place, la maman de Holly a pu récupérer sa chienne, soulagée de la retrouver enfin après ces longs mois d’absence. Dans une vidéo filmée par le refuge, on peut assister à ces touchantes retrouvailles entre Holly et sa maîtresse. La chienne, heureuse, agite la queue et ne peut cacher sa joie, dès lors qu’elle reconnaît son humaine préférée. « Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Holly a dû se rendre compte environ 5 minutes après qu’elle avait enfin retrouvé sa maîtresse. C’était très émouvant à voir » soulignait la légende de la séquence. Celle-ci a d’ailleurs été relayée par le média Actu.fr et a récolté plus de 8,4K mentions « j’aime » sur Facebook. Les internautes, touchés par cette histoire, ont été nombreux à laisser un commentaire pour exprimer leur bonheur de voir enfin les 2 amies réunies. À l’image de celui-ci, qui prouve que le sauvetage de Holly a été le résultat de l’effort des gens qui l’avaient repérée au préalable : « Je suis contente qu’elle soit maintenant en sécurité ! Ça me faisait mal au cœur de la voir dans ce champ... à plusieurs nous y sommes arrivés. » Ou encore celui-ci : « Un immense MERCI aux personnes qui ont permis que Holly retrouve son foyer ! »

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