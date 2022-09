Tout savoir sur le lapin : le NAC préféré des Français en vedette lors du 4e épisode de « La Touche Animale »

La Touche Animale en est déjà à son 4 e volet. Celui-ci est à découvrir ce soir sur l’application Brut. Au programme de ce nouvel épisode : le lapin dans tous ses états. Avec ses invités, Yoann Latouche abordera tous les aspects importants de la vie du et avec le lagomorphe de compagnie.

L’expert animalier Yoann Latouche revient pour le 4e rendez-vous du show « La Touche Animale », diffusé ce soir à 19h et en direct sur l’application Brut., ainsi qu’en replay sur Woopets, 1er média indépendant dédié aux animaux de compagnie en France.

Vous étiez nombreux à avoir suivi et apprécié les précieux conseils santé fournis par le vétérinaire Sylvain Hawawini lors de l’épisode précédent, que vous pouvez revoir sur Woopets.

Vous le serez aussi ce mardi 13 septembre pour tout savoir sur le lapin. Le NAC préféré des Français a des besoins spécifiques qu’il est essentiel de connaître et comprendre, afin d’y répondre au mieux. Comment y parvenir ? Le vétérinaire David Guillier (@dav.vs.wild) et l’influenceuse Mélissa (@passion_lapin), invités par Yoann Latouche, seront là pour partager leurs connaissances en matière de compagnons aux grandes oreilles.

Des spécialistes du lapin à votre écoute

De l’adoption aux soins, en passant par l’habitat et le mode de vie du lapin, toutes les questions importantes seront abordées par ces spécialistes.

Spécialisé dans la santé des NAC, David Guilliet et sa clinique vétérinaire Ric et Rac au Cannet (06) comptent plus de 12 000 followers sur Instagram.

Mélissa est, quant à elle, l’heureuse propriétaire de 2 magnifiques lièvres belges appelés Dayko et Dayci à Rouen (76). Leurs aventures sont suivies par plus de 17 000 abonnés sur le réseau social.

Pour suivre ce 4e numéro de La Touche Animale, connectez-vous sur l’application Brut. ce mardi 13 septembre à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.