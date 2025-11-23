Errants à proximité d’une autoroute, ces 3 chiots secourus apprennent désormais ce que signifie être aimés (vidéo )

Tuxedo, Coal et Pepper reviennent de loin. Errants non loin d’un axe à grande vitesse, les 3 chiots doivent leur salut à la bienveillance et la patience de toute une équipe de bénévoles au grand cœur.

La question se pose : comment 3 chiots Shar-Pei ont-ils pu se retrouver près d’une autoroute très fréquentée ? C’est du moins ce qu’a dû se demander Jeanelle Kayy lorsqu’elle a aperçu l’une des boules de poils alors qu’elle traversait Long Beach en Californie (États-Unis). N’écoutant que son grand cœur, la conductrice s’est immédiatement arrêtée le long de l’axe à grande vitesse et a tenté de s’approcher des pauvres bêtes.

Sur place, la bonne samaritaine a constaté que, si les 3 toutous étaient errants, ils n’étaient pas oubliés pour autant. En effet, Jeanelle a pu constater que des restes de nourriture étaient éparpillés au sol, signe que des personnes bien intentionnées veillaient tout de même sur les chiots. Dans une publication TikTok reprise par The Dodo , elle expliquait : “Ces 2 dernières semaines, des gens ont essayé d'attraper les chiens, mais c'était impossible, car l'un d'eux aurait pu s'enfuir”, rappelant par la même occasion la difficulté de la tâche : “Et n'oubliez pas qu'ils sont sous une autoroute. Il ne faut pas qu'ils se précipitent dans la rue…”.



© suzette.hall.3158 / Facebook

Finalement, le message et la vidéo postés par Jeannette sur TikTok sont parvenus jusqu’à Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan Legacy 29. Celle-ci a déjà sauvé des centaines d’animaux dans le besoin . Aussi, avec son expérience et son équipement, elle s’est précipitée au secours des 3 Shar-Pei. Elle a ainsi placé quelques trappes avec des friandises à l’intérieur, mais s’est rapidement rendu compte que, les chiots étant bien nourris, l’appât perdait tout son attrait.

Suzette avait presque perdu espoir de pouvoir mettre en sécurité les 3 boules de poils, lorsqu’un autre sauveteur expérimenté est arrivé avec une trappe plus grande. Ils attendirent alors que les toutous finissent par rentrer à l’intérieur ensemble. À force de patience, le moment tant attendu s’est finalement produit , et les chiots – qui seront baptisés Tuxedo, Coal et Pepper – ont pu être amenés chez le vétérinaire. Ce dernier a alors diagnostiqué une infection des yeux et de la peau, mais rien qui ne puisse être soigné.

Désormais à l’abri dans une famille d’accueil, les 3 rescapés reçoivent les soins adaptés, que ce soit physiquement et moralement. Lorsqu’ils seront prêts, il sera temps pour eux de continuer leur aventure dans un foyer chaleureux et aimant.