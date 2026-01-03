Son ventre semblait juste un peu gonflé, le vétérinaire découvre une tumeur de près de 4 kilos, qui menaçait la vie de ce Labrador

Murphy est un miraculé. Malgré son apparente bonne santé, ce Labrador de 8 ans dissimulait une énorme tumeur de 3,8 kg qui comprimait ses organes et qui a même provoqué un arrêt cardiaque pendant l’opération. Grâce à une équipe de vétérinaires dévoués, le toutou est aujourd’hui hors de danger et se remet tranquillement chez lui, choyé par sa famille.

Lorsque Debbie et Philip Jones ont emmené Murphy, leur Labrador de 8 ans, chez le vétérinaire pour un bilan de santé, ils ne s’attendaient pas à un tel diagnostic. Le toutou semblait en bonne santé malgré un ventre parfois un peu gonflé, mais l’échographie a vite révélé une masse abdominale de 3,8 kg menaçant sa vie. Seules 2 options s’offraient alors au couple : l'euthanasie ou une chirurgie risquée. Pour les Jones, la question ne se posait même pas…

Une opération vitale

Murphy est non seulement le chien d'assistance de M. Jones, victime d'un AVC il y a 20 ans, mais aussi et surtout un membre de la famille. Ses maîtres ont donc décidé d’opter pour la chirurgie et la boule de poils a été emmenée d'urgence au bloc opératoire pour l'ablation de la tumeur et de la rate

C’est Duncan Reavell, vétérinaire et directeur de la clinique Lynwood Vets, près de Bournemouth (Angleterre), qui a pratiqué cette délicate opération. Selon lui, Murphy a eu de la chance d’être conduit à temps à la clinique, car sa tumeur était sur le point de se rompre et de provoquer une hémorragie interne fatale.

« La masse à l'intérieur de Murphy était si volumineuse qu'elle comprimait ses organes internes et empêchait la circulation sanguine, ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque pendant l'opération. », a-t-il expliqué au Bournemouth Echo.

Heureusement, l’équipe a réussi à réanimer le toutou pendant la chirurgie, et son état s’est stabilisé après le retrait de la tumeur. Il a ensuite passé la nuit sous surveillance à la clinique et a pu rentrer chez lui le lendemain.

© Lynwood Vets

Un bilan de santé peut tout changer

Depuis son opération, Murphy a fait une excellente convalescence chez lui, où toute la famille le chouchoute. La tumeur, heureusement, s’est révélée bénigne après analyse.

« Nous étions très inquiets pour lui, mais après l'opération, il s'est rétabli très rapidement et il va de mieux en mieux. À le voir maintenant, c'est difficile de croire qu'il a frôlé la mort. », affirme sa maîtresse.

© Lynwood Vets

Très reconnaissante envers l’équipe vétérinaire, la famille de Murphy a tenu à la remercier chaleureusement. Depuis l’opération, elle tient également à promouvoir les bienfaits des bilans de santé réguliers pour les animaux de compagnie.

« Je suis tellement contente de l'avoir emmené chez le vétérinaire pour un examen, car sinon il ne serait peut-être plus là. », a déclaré Mme Jones. Un simple examen permet en effet de détecter tout problème au plus tôt, et parfois de sauver des vies comme dans le cas de Murphy.