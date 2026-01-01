Avec une lettre pleine d’humour, un adorable chien a tenté de convaincre le Père Noël qu’il a été très sage (vidéo)

Même quand ils font de petites bêtises, il est souvent difficile de se fâcher contre nos toutous. D’autant qu’ils ont souvent une bonne explication. Chester, par exemple, veut prouver au Père Noël que, malgré les apparences, il a été très sage cette année. Une vidéo amusante qui le convaincra sans aucun doute !

Chester, un facétieux Golden Retriever, vit avec son papa Chase et ses humains en Californie du Sud (États-Unis). Comme tous les jeunes toutous, il lui arrive de faire quelques petites bêtises. Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, il a tenu à s’en expliquer auprès du Père Noël de manière tout à fait hilarante.

Une adorable lettre au Père Noël

La vidéo débute par un plan de Chester qui semble écrire une lettre. Son but ? Expliquer pourquoi il devrait figurer sur la liste des enfants sages du Père Noël.

© @chasin_chester / Instagram

Le toutou commence : « Cher Père Noël, je peux t'expliquer… », une formule qui en dit déjà long sur les justifications à venir…

Chester se lance alors dans une explication détaillée de toutes ses « bonnes actions » de l’année. Dans un flashback trop mignon, il revient sur « l’incident du papier toilette », qu’il justifie avec aplomb : selon lui, le rouleau « avait besoin d’être aéré ».

© @chasin_chester / Instagram

Puis vient l’épisode des pantoufles de maman, qu’il n’a pas « empruntées », mais simplement gardées bien au chaud. On le découvre alors blotti contre les pantoufles, l’air le plus innocent du monde.

Pour se faire pardonner, il propose enfin d’offrir des friandises de luxe au Père Noël des animaux, avant de signer fièrement : « Bisous, Chester ».

© @chasin_chester / Instagram

2 ou 3 petites bêtises supplémentaires…

L’adorable toutou n’aurait toutefois pas tout avoué… Chase, son père, intervient alors à la fin de la vidéo pour ajouter un petit mot : Chester présente aussi ses excuses pour avoir couru après sa petite sœur, l’avoir un peu bousculée et lui avoir chipé son goûter. Selon lui, il voulait simplement « l’aider à se dépenser ».

À la fin, les 2 boules de poils sont persuadées d’avoir gagné leur place sur la liste des enfants sages… Après avoir lu cette lettre, on aurait du mal à dire le contraire !