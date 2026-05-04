Cette chienne trouvée dans une station-service accorde sa confiance à ses sauveteurs et se détend dans son bain (vidéo)

Dans une vidéo publiée le 23 avril sur Tiktok par ses sauveteurs, les internautes ont pu découvrir les émouvantes images d’une chienne s’endormant dans son bain. Sauvée après avoir été abandonnée dans une station-service, la petite chienne sentait qu’elle était en sécurité, au point de se détendre en toute confiance. Baptisée Polly, elle a été adoptée par une famille du voisinage.

Comme le relatait le média PetHelpful qui a relayé la vidéo postée par @bsnels le 23 avril dernier, cette petite chienne avait été lâchement abandonnée dans une station-service à Scottsdale (Arizona, États-Unis), lorsque le beau-père de l’utilisatrice TikTok l’a trouvée. Après l’avoir placée dans un carton, il l’a conduite en sécurité chez lui, où elle a pu profiter d’un moment de calme privilégié auprès de ses sauveteurs.

Un bain apaisant

Grâce à la vidéo, on assiste à ce moment privilégié et émouvant entre cette petite chienne noire aux pattes blanches et le beau-père de @bsnels. Pour la nettoyer et la soigner, les bons samaritains lui ont donné un bain dans une bassine posée sur l’herbe. Et, au milieu de la mousse, sous les câlins et les bons soins de ces gens au grand cœur, la petite s’est endormie, soulagée d’être enfin en sécurité. Une preuve que, même si elle était effrayée lorsqu’elle a été trouvée, elle avait su se détendre et avait compris qu’elle n’avait désormais plus rien à craindre. Elle a ensuite été séchée et dorlotée, puis a continué sa sieste sur le gazon avant de s’amuser avec un congénère canin. La légende de la vidéo disait qu’il fallait à présent lui trouver un prénom et la conduire chez le vétérinaire.

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Des réactions attendries de la part des internautes

Face à ces images émouvantes, il est impossible de rester de marbre. Et c’est pourquoi de nombreux internautes ont commenté la séquence. Ils sont plus de 213 K à avoir appuyé sur la mention « j’aime » et plus de 1600 à avoir laissé un message. Parmi ceux-ci, plusieurs ont même tenté d’aider la famille à trouver un nom à cette adorable chienne. Si @bsnels suggérait Socks à cause de ses pattes blanches qui font penser à des chaussettes ou Polly, les internautes ont été nombreux à suggérer d’autres possibilités. Parmi elles se trouvait celle-ci : « Elle devrait s’appeler Lina, le diminutif de Gasolina ». Une idée originale pour cette chienne trouvée dans une station-service !

Dans une vidéo de mise à jour , @bsnels expliquait que le prénom Polly avait été choisi et qu’elle avait été adoptée par une famille du voisinage qui souhaitait de tout cœur adopter un chiot. Désormais entourée d’une famille aimante, Polly peut entamer sa nouvelle vie et oublier cette mésaventure !

Le conseil Woopets : comment faire prendre un bain à un chien ?

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