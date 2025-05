Un chien en fugue échappe à toutes les tentatives de sauvetage pendant 10 jours avant de se rapprocher d'un endroit familier où une bénévole espère le capturer

Une semaine et demie d’angoisse, d’espoir et de solidarité a mené à un miracle. Après avoir disparu dans la nature à la suite d’un accident de voiture, Zephyr, un croisé Berger Australien, a finalement été retrouvé grâce à la détermination sans faille d’une poignée de bénévoles.

La famille d’un chien resté introuvable pendant 10 jours a adressé une lettre de remerciement à ses sauveurs, relayée par South Tahoe Now.

Le canidé en question est un croisé Berger Australien appelé Zephyr. Il se trouvait à bord de la voiture de ses maîtres quand un accident avait eu lieu dans le secteur de South Lake Tahoe (Californie), à proximité du lac du même nom. Le véhicule avait fait un tonneau et l’animal en avait été éjecté. Traumatisé, il s’était enfui en courant et s’était évaporé dans la nature.



« Il s’était immédiatement mis en mode survie », peut-on lire dans un post partagé sur le compte Instagram de l’association locale Tahoe PAWS. Cette dernière a mobilisé toute son équipe, notamment une bénévole appelée Wendy et dont le rôle a été crucial, sur ce sauvetage.

Une série de rebondissements

Peu après l’accident, un passant a vu Zephyr courir sur l’autoroute 88. La personne a cru bien faire en l’appelant, mais le chien a pris peur et s’est réfugié dans les montagnes.

Le surlendemain, le propriétaire du croisé Aussie l’a aperçu à son tour. « Il a fait exactement ce que Wendy lui a dit de ne pas faire », indique l’auteur de la publication Instagram. L’homme a effectivement eu la mauvaise idée de parler à son chien, qui a préféré disparaître à nouveau.

L’équipe de Tahoe PAWS a installé des cages pièges et des caméras sur la zone. Les bénévoles et l’un des maîtres se sont relayés pour surveiller le secteur 24 heures sur 24.

Par la suite, une dame qui promenait son chien a reconnu Zephyr près d’une rivière dans la vallée Hope. Effrayé par son congénère, il s’est éloigné comme il l’avait fait les fois précédentes.

Wendy et ses collègues n’ont toutefois pas baissé les bras. Alors qu’elles distribuaient des avis de recherche, elles ont été appelées par un employé de Caltrans, le Département des Transports de la Californie ; lui et un autre témoin ont localisé Zephyr. Les bénévoles ont concentré leurs efforts sur la zone indiquée, puis le chien a été revu aux abords d’une école, et pas n’importe laquelle.

Il s’agit, en effet, de l’établissement où est scolarisée la fille des maîtres de Zephyr. Il avait l’habitude de l’accompagner lorsqu’elle y allait et quand elle en rentrait. L’endroit lui était donc familier, et c’était une véritable aubaine pour Wendy et son équipe.

« Notre famille est à nouveau réunie »

Le chien semblait à bout de forces. Il se reposait entre les clôtures de 2 maisons. Wendy et 2 volontaires y ont posé une cage-trappe. Zephyr a fini par s’y laisser enfermer, au grand soulagement des intervenants et de la famille. On peut le voir dans la vidéo du post Instagram évoqué plus haut.



Zephyr était sain et sauf, bien qu’épuisé et amaigri après avoir passé 10 jours livré à lui-même dans la nature. Il a pu rentrer à la maison.



« Nous écrivons pour exprimer notre plus profonde gratitude à Wendy, Debbie, Krysta, Sky et toute l'équipe de Tahoe PAWS pour leur incroyable dévouement et leur altruisme en nous aidant à ramener notre chien bien-aimé, Zephyr, à la maison après 10 longs jours passés seul dans la nature, peut-on lire de la part de ses humains reconnaissants dans la lettre. Wendy a travaillé à nos côtés sans relâche, jour et nuit, offrant son temps, son expérience et ses ressources personnelles pour suivre, surveiller et finalement sauver Zephyr. Sa présence sereine, sa profonde connaissance du comportement animal et son engagement indéfectible nous ont redonné espoir lorsque nous le perdions. Grâce à elle et aux efforts de l'équipe, notre famille est à nouveau réunie. »

