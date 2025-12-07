Cette chienne à 3 pattes accepte de manger seulement après avoir reçu un baiser de la part de sa nouvelle maman (vidéo)

Cette chienne qui a connu un lourd passé a décidé d’opter pour la douceur dans son quotidien. Contrairement à beaucoup de canidés, la nourriture n’est pas une obsession. Ce qui lui tient le plus à cœur est la tendresse que sa maîtresse lui porte. Démonstration en vidéo.

Honeydew est issue un sauvetage. Elle évolue sur 3 pattes et ses priorités ne sont pas les mêmes que pour d’autres chiens, rappelait Parade Pets. La chienne est attachée à des rituels et des habitudes qui la sécurisent sans doute, et l’ancrent aussi dans un quotidien fait de douceur et d’amour.

Un lourd passé à digérer

Honeydew est une chienne courageuse qui a traversé de nombreuses épreuves. Adoptée auprès de la Humane Society of Western Montana par sa propriétaire actuelle, elle est arrivée dans sa nouvelle maison peu après son amputation. Sa maîtresse expliquait : « Lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois, sa patte venait d’être amputée. Elle est née avec une patte défectueuse qui ne fonctionnait pas et n’avait aucune sensation ».

Avec un accompagnement attentif, Honeydew a appris à marcher sur 3 pattes et est désormais très à l’aise. Il peut arriver qu’elle trébuche, mais elle n’a jamais été ralentie dans sa marche.

@whatshoneydewing / TikTok

Une vraie boute-en-train

Honeydew est un petit rayon de soleil au quotidien, selon sa maîtresse : « Elle adore les feuilles, les collations, voler les chaussettes ». Elle adore aussi courir : « Elle court comme si elle s’entraînait pour le Jeux olympiques », ajoutait sa propriétaire.

La chienne a cependant un fonctionnement un peu à part des autres chiens. Ce qui la motive le plus, n’est pas le jeu ou la nourriture, mais la tendresse qu’on lui porte.

@whatshoneydewing / TikTok

« Elle ne mangera pas jusqu’à ce qu’elle reçoive un baiser »

La propriétaire n’a pas tout de suite compris la logique de sa chienne. Habituée aux chiens qui s’agitent dès qu’il y a de la nourriture en jeu et qui ne louperaient un repas pour rien au monde, elle a été confrontée à une chienne qui ne mangeait pas. En réalité, Honedew attendait une autorisation, mais de la plus adorable des manières.

Dans la vidéo publiée sur TikTok, la propriétaire montre que sa chienne doit recevoir un baiser pour se sentir autorisée à manger. Sans cela, elle reste assise sagement à côté de sa gamelle.

A lire aussi : Après une carrière exemplaire, ce chien policier prend sa retraite et transmet le flambeau à ses chiots

Bien coordonné, le duo a maintenant ses petites habitudes, et comment y résister ?