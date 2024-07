Une chienne sauvée d'une vie parmi les détritus par l'employé d'un lycée

A South Gate, en Californie (Etats-Unis), un homme travaillant dans un lycée local a vu ce qu’il a d’abord pris pour une sorte de serpillère. Sa surprise a donc été grande en voyant cet « objet » bouger au milieu de toutes sortes de détritus provenant du nettoyage de fin d’année scolaire et rassemblés à l’arrière de l’établissement.

Il s’est approché et a réalisé qu’il s’agissait d’une chienne. Il ne l’avait jamais vue auparavant et ignorait depuis combien de temps elle se trouvait à cet endroit. La pauvre créature avait le pelage très épais, sale et envahi de débris. Elle s’est enfuie pour se cacher.



Suzette Hall / Instagram

L’employé de l’école a aussitôt contacté Suzette Hall, qu’on ne présente plus. La fondatrice de Logan’s Legacy 29, dont nous avons relaté de nombreux sauvetages d’animaux en détresse, est arrivée sur les lieux avec son équipe de bénévoles.

« Dieu merci, elle a levé la tête et un merveilleux employé de l'école l'a remarquée », dit Suzette Hall à The Dodo. Elle et ses camarades ont tenté de cerner la chienne en utilisant des barrières de sécurité pour bébé, mais cette dernière était bien décidée à leur donner du fil à retordre. « Elle était cachée sous l’un des vieux canapés, précise Suzette Hall. Ça a pris du temps, mais elle est venue et a sorti sa petite tête ».



Suzette Hall / Instagram

Ils ont enfin réussi à lui mettre une laisse. Ils l’ont appelée Patsy. « Elle était prête à être en sécurité, à recevoir un peu d’amour », poursuit la fondatrice de Logan’s Legacy 29.



Suzette Hall / Instagram

« Nous avons trouvé un trésor dans la poubelle »

Emmenée en clinique vétérinaire pour un examen complet, elle a d’abord dû être rasée tant sa fourrure était en mauvais état. Après la tonte, Patsy était clairement soulagée.

A lire aussi : Un chien policier reprend courageusement le travail 3 jours après avoir frôlé le pire en ingérant de la drogue lors d'une perquisition



Suzette Hall / Instagram

Le vétérinaire a constaté qu’elle était déshydratée et avait la peau irritée, mais elle ne souffrait de rien d’incurable. Grâce aux traitements, de savoureux repas et beaucoup d’affection, elle se sent nettement mieux aujourd’hui.

Suzette Hall s’emploiera à lui trouver un foyer aimant pour toujours lorsqu’elle sera rétablie. « Nous avons trouvé un trésor dans la poubelle. Nous t'aimons, Patsy », conclut-elle.