Errant et abattu, il croise le chemin de deux sauveurs et se transforme en chien joyeux un mois plus tard sur la plage (vidéo)

Alli et Nick adorent les animaux. Leur engagement auprès de la cause animale est tel, qu’ils ont créé Expedition Ola Dog Rescue pour venir en aide aux chiens errants. Actuellement au Mexique, ils sillonnent la Basse-Californie à bord de leur camping-car, accompagnés de leurs toutous. Ces sauveteurs d’animaux itinérants ont débuté leur aventure en 2023. Depuis ce jour, ils ont aidé des milliers d’animaux sans abri.

© expedition.ola / Instagram

Habitués à croiser des animaux errants dans le besoin, Nick et Alli ont pourtant été touchés par une petite boule de poils gris. Ainsi, alors qu’ils nourrissaient des chiens au début du mois d’avril, ils ont rencontré un toutou à la fourrure grise et clairsemée, et au tempérament particulièrement timide et craintif. En s’approchant, ils ont pu voir à quel point la pauvre bête était en mauvaise santé.

Gagner la confiance de l’animal n’a pas été simple, comme on peut le constater sur une vidéo relayée par PetHelpful. Néanmoins, avec beaucoup de patience et de bienveillance, les 2 samaritains ont réussi à recueillir le toutou qui sera ensuite baptisé Captain. Pamela, une internaute, n’a pas manqué de faire part de son émotion suite à ce sauvetage : “Il a l'air tellement vaincu. J'ai hâte de voir comment il se sentira lorsqu'il réalisera que sa vie sera remplie d'amour”.

Après plusieurs visites chez le vétérinaire, de bons repas, un bon toilettage et beaucoup d’amour, c’est un Captain métamorphosé que l’on retrouve. Lui, qui était si peureux et replié sur lui-même, est désormais heureux et plein d’énergie. Grâce à une autre vidéo postée sur le compte Instagram @expedition.ola, Pamela a ainsi pu constater l’incroyable transformation qui s’est opérée chez le toutou après son sauvetage. Accompagné de ses frères et sœurs à 4 pattes, ainsi que ses nouveaux maîtres, Captain déborde désormais de joie de vivre, courant sur la plage, s’exprimant allègrement et profitant d’agréables papouilles sur le ventre.

Une nouvelle vie commence donc pour cette adorable boule de poils qui, il y a un mois à peine, devait lutter pour sa survie.