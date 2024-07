Un chat errant s’infiltre dans un camping-car et le conducteur décide qu'il partagera désormais toutes ses aventures (vidéo)

Buddha est apparu dans la vie de Brandon peut-être au moment où ils en avaient le plus besoin tous les 2. Alors qu’il parcourait les États-Unis dans son camping-car, le jeune homme a fait la rencontre de ce chat errant qui a tout de suite décidé de faire de lui son maître. Depuis, le duo est inséparable et Brandon fait de son mieux pour offrir la meilleure des vies à son nouvel acolyte.

Connaissez-vous le système universel de distribution des chats, un processus mystique par lequel un chat ayant besoin d’un foyer trouve une personne ayant besoin d’un chat ? C’est ce système qui semble encore avoir frappé dans le cas de Brandon Ringler et de son chat Buddha.

Comme envoyé par l’univers

Auparavant aux prises avec des problèmes de sobriété, Brandon Ringler est un jeune homme sensible qui s’est récemment lancé dans un tour des États-Unis en camping-car. Comme le rapporte PetHelpful, il s’était arrêté pour se baigner lorsqu’il a vu un chat noir très sale et en piteux état sur la route. Pour aider un peu la pauvre bête, il lui a offert un bol d’eau que le matou a dédaigné, préférant sauter dans son camping-car pour s’y installer.

© brabdinandbuddha / Instagram

Soucieux du bien-être de son nouvel ami, Brandon l'a emmené chez un vétérinaire qui l'a examiné avant de lui délivrer un certificat de bonne santé.

Dès lors, le chat baptisé Buddha semblait avoir capturé le cœur du jeune homme. Ce dernier a tout de suite apprécié la tendre affection de ce chat qui aurait pu mourir sans son intervention. C’était comme si ces 2 âmes perdues s’étaient enfin retrouvées.

Depuis, ils voyagent tous les 2 à travers le pays. Pendant que Brandon conduit, Buddha s’assoit sur le tableau de bord ou sur les genoux de son nouveau maître.

Un duo viral sur les réseaux sociaux

Brandon, qui avoue volontiers ne pas connaître grand-chose aux félins, a pris l’habitude de publier régulièrement sur les réseaux sociaux des mises à jour de son histoire avec Buddha, sollicitant les conseils bienveillants des internautes. « Je veux lui donner une bonne vie et je veux qu’il voie le monde, comme moi », a-t-il déclaré avec tendresse.

© brabdinandbuddha / Instagram

Rapidement, l’histoire de ce vagabond et de son pauvre chat errant est devenue virale et de nombreux admirateurs du duo ont offert leurs conseils ainsi que de gentils messages d’encouragement. « L’univers a définitivement un moyen de nous aider à trouver ce dont nous avons besoin dans nos vies au moment exact où nous en avons besoin », écrit un internaute fan du duo sur les réseaux sociaux. « C’était Buddha pour vous. Vous étiez tous les 2 destinés à vous rencontrer et à prendre soin l’un de l’autre. »

A lire aussi : La famille d'un chat lui faisant découvrir la neige s'attendait à une tout autre réaction de sa part (vidéo)

© brabdinandbuddha / Instagram

Avec sa dernière publication, Brandon a malheureusement donné des nouvelles préoccupantes de la santé de Buddha. Pris de violentes douleurs, le minou a été emmené d'urgence chez le vétérinaire pour subir des examens qui ont révélé un blocage dans ses intestins ainsi qu’une anémie sévère. L’équipe médicale continue toujours de chercher la cause profonde de la maladie de Buddha... On ne peut qu’espérer une issue heureuse pour le matou et lui souhaiter de bons vœux de guérison !