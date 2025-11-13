Il pensait adopter un simple chiot, ce policier a trouvé un véritable partenaire de mission

Dans une petite ville du Kentucky, un duo pas comme les autres fait sensation au sein des forces de l’ordre. L’un est un agent de police passionné, l’autre un chien débordant d’énergie et de talent. Leur histoire commune, marquée par une complicité naturelle et un parcours hors du commun, a récemment trouvé sa place au cœur de l’unité cynophile locale.

A Hopkinsville dans le Kentucky (Etats-Unis), la police locale (Hopkinsville Police Department) compte 2 nouveaux membres canins depuis peu, dont le compagnon à 4 pattes du maître-chien D. Collins, rapporte Christian County Now .

Ares, Berger Belge Malinois d’un peu plus de 2 ans, est natif du comté local, celui de Christian en l’occurrence. Il avait vu le jour dans la ville de Crofton, à une vingtaine de kilomètres au nord de Hopkinsville. Il avait été adopté à l’âge de 3 mois par l’officier Collins.

Au départ, ce dernier l’avait choisi à titre personnel, pour en faire un membre de sa famille. Les liens s’étant tissés entre eux et les formidables aptitudes dont le canidé a fait preuve l’ont amené à le transformer en partenaire de travail.

“Le lien entre l'officier Collins et Ares était fort dès le début, et il n'a fait que se renforcer”, explique Royale Marfil, de la police de Hopkinsville. Au cours des 2 semaines ayant suivi l’adoption d’Ares, celui-ci a excellé lors des séances d’éducation et d’obéissance.

L’officier Collins a ensuite appris que le frère d’Ares venait d’être adopté par un collègue. Tous 2 en ont discuté et ont eu l’idée de faire suivre à leurs chiens une formation spécifique.

Une formation achevée haut la patte !

Après le premier anniversaire d'Ares, son maître l’a inscrit à des sessions d’apprentissage de base, puis lui a fait passer des tests d’évaluation rigoureux auprès de la police de Hopkinsville.

En septembre 2025, le Malinois a obtenu sa certification à l’école canine après avoir brillé lors de son parcours formateur. Le département de la police de Hopkinsville a officiellement présenté son unité cynophile le 16 octobre.

Hopkinsville Police Department / Facebook

Ares et son frère sont devenus des chiens policiers pleinement opérationnels et polyvalents. Ils sont spécialisés dans la recherche de stupéfiants et d’autres objets illicites, la défense et l’appréhension de suspects.