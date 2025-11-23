Un Leonberg d'un an en pleine croissance montre qu’il a déjà la taille d’un géant tout en restant affectueux et obéissant (vidéo)

Avec sa silhouette imposante et sa généreuse fourrure, Truman le Leonberger attire tous les regards. Une vidéo TikTok de ce jeune chien révèle un géant encore en pleine croissance, mais déjà irrésistible. Elle montre aussi à quel point il est obéissant et affectueux à l’égard de sa propriétaire.

Quand on sait que l’héritage génétique du Leonberger comprend les apports de races telles que le Terre-Neuve, le Saint-Bernard et le Chien de montagne des Pyrénées, on comprend tout de suite pourquoi il est aussi imposant. A l’âge adulte, il peut effectivement peser de 60 à 80 kilogrammes, et sa taille peut atteindre 80 centimètres.

Anciennement utilisé comme chien de garde et de trait par des fermiers allemands, il est l’incarnation parfaite de l’expression “force tranquille”. Calme, doté d’un tempérament équilibré et courageux, il n’est pas agressif pour autant et se montre même très affectueux. La maîtresse de Truman en sait quelque chose. Ce jeune Leonberger qui vit à Manchester, en Angleterre, apparaît dans une récente vidéo filmée la veille de son premier anniversaire.

Dans la séquence en question, mise en ligne le 22 octobre 2025 sur TikTok et relayée par PetHelpful , on voit le jeune canidé assis face à sa propriétaire, qui peaufine son obéissance en s’aidant d’une friandise en guise de récompense.



@trumantheleo / TikTok

Elle lui demande ensuite de se dresser sur ses pattes arrière et de s’appuyer sur ses épaules. Truman déploie alors son impressionnante silhouette et l’on peut se rendre compte à quel point il est grand. Sa taille dépasse même largement celle de son humaine.



@trumantheleo / TikTok

Truman n’a pas encore fini de grandir

Le plus incroyable, c’est qu’à un an, ce chien n’a pas encore terminé sa croissance. En fait, chez le Leonberger comme avec bon nombre de chiens de très grande race, la maturité physique complète arrive vers l’âge de 2 ans et demi à 3 ans. C’est à ce moment-là qu’il atteint sa taille et sa musculature définitives.

Voici la vidéo en question, postée sur le compte TikTok “@trumantheleo” où plus de 6200 followers suivent ses aventures au quotidien :

