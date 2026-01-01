Sa maîtresse distraite par son téléphone, ce Bouvier Bernois insiste pour lui signaler que sa soeur féline est en danger (vidéo)

Quand vigilance, loyauté et tendresse se rencontrent, cela donne Riggie, le Bouvier Bernois qui veille sur sa complice féline. Ce chien vedette de TikTok a récemment prouvé qu’au-delà de son charme de “gros nounours”, il pouvait être un véritable héros du quotidien.

Les aventures de Riggie, un magnifique Bouvier Bernois, sont suivies par plus de 61 000 followers sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@riggietheberner”. Cette popularité n’a rien d’étonnant, d’une part car les chiens de cette race ont quelque chose de particulier avec leurs airs de gros nounours, à la fois imposants et pleins de tendresse, et d’autre part car Riggie est lui-même un sacré personnage.



@riggietheberner / TikTok

Récemment, le quadrupède à l’épaisse fourrure tricolore s’est signalé par sa remarquable vigilance et son intelligence, qu’il a mises au service de son amie féline. Cette dernière est une chatte calico répondant au nom de Daphne. Elle était dans une situation peu enviable alors que leur propriétaire ne s’était pas rendu compte. C’est le brave canidé qui a alerté cette dernière.

La maîtresse de Riggie et de Daphne était assise par terre dans le salon, les yeux rivés sur son smartphone. Elle ignorait que, dans le coin repas, la chatte venait de se coincer la patte dans l’un des fauteuils et qu’elle ne parvenait pas à s’en libérer.

Riggie, lui, s’en est rapidement aperçu et s’est tout de suite levé pour aller s’enquérir de l’état de la minette. Se retournant à plusieurs reprises vers son humaine pour attirer son attention, il a fini par aboyer.

Daphne secourue, Riggie récompensé

Sa propriétaire a enfin compris ce qui se passait et est immédiatement intervenue, libérant la patte de de Daphne avant de féliciter tendrement le chien.

On peut ensuite voir la chatte lever la patte, qui était probablement encore endolorie à ce moment-là. Un internaute l’a fait remarquer en commentant la vidéo, partagée le 1er décembre 2025 sur TikTok, où elle a généré 1,8 million de vues, et relayée par Parade Pets . La maîtresse a répondu qu’elle avait le dos tourné à ce moment-là et ne l’avait pas vue. Elle a toutefois assuré que Daphne allait bien.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Ce chien accro au toilettage connaît désormais par coeur le chemin du bonheur à 2 rues de chez lui (vidéo)