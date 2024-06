La transformation d'un chien autrefois connu comme « le triste petit chien des rues » devenu un animal de compagnie comblé

Une internaute appelée Katie sur les réseaux sociaux a récemment partagé une série de photos bouleversantes. On y voit l’évolution de son chien adopté en refuge. En dévoilant ces clichés, la femme a prouvé que l’amour et la bienveillance pouvaient radicalement changer la vie d’autrui.

Katie a brièvement expliqué que le chien avait atterri dans un refuge texan après avoir été retrouvé en mauvais état dans la rue. L’Américaine connaissait bien l’organisme de sauvetage puisqu’elle avait adopté son propre canidé là-bas. C’est en scrutant sa page Facebook qu’elle a fait la connaissance du nouveau pensionnaire.

@chitinandchlorophyll / Reddit

Un long parcours vers la résilience

Il était un « triste petit chien des rues » lorsqu’elle l’a rencontré. Elle savait qu’elle pouvait changer sa vie en lui offrant une petite place dans sa maison et a décidé de l’adopter. Il s’est doucement adapté à son nouvel environnement et a tout de suite fait l’unanimité auprès de sa famille : « Il a tellement fait pour nous ! Il est si doux et facile à aimer, et il a complété la vie de notre première chienne en étant un meilleur ami patient et doux envers elle » partageait Katie.

Sur la plateforme sociale Reddit, elle a souhaité partager l’évolution du toutou à sa communauté. Les internautes ont été à la fois touchés et impressionnés par un tel changement en l’espace de 3 mois seulement. Les photos, relayées par Coventry Live, ont reçu plus d’un millier de votes positifs.

« De triste petit chien des rues à animal domestique heureux »

Dans la section des commentaires, les internautes ont tenu à remercier Katie pour ce sauvetage réconfortant : « Il brille à travers les photos. Merci de l'avoir sauvé » écrivait un utilisateur, « Je suis heureux que vous ayez été là pour accueillir ce doux visage pour lui donner l'amour que tous les adorables chiots méritent » commentait une autre personne.

La boule de poils n’est plus le chien malheureux qu’elle était il y a quelques mois et porte son bonheur sur son visage !

@chitinandchlorophyll / Reddit