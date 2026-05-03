Pour aider des écoliers à avoir confiance en eux, un Golden Retriever leur rend visite chaque semaine

Depuis le mois de janvier 2026, Sandra Bonnin-Robin, une médiatrice animale, rend visite aux enfants d’une école dijonnaise en compagnie de son Golden Retriever, Undy. Chien d’assistance dédié à la médiation, il aide les écoliers à prendre confiance en eux. En 4 mois à peine, le travail d’Undy a commencé à porter ses fruits, puisque certains enfants ont déjà fait d’énormes progrès.

C’est à l’école maternelle Jean-Baptiste Lallemand située à Dijon (Côte-d’Or) que Sandra Bonnin-Robin, ancienne agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem) reconvertie dans la médiation animale depuis 2021, se rend 2 fois par semaine aux côtés de son chien, Undy. Celui-ci, âgé de 3 ans, est un Golden Retriever de 38 kg formé à la médiation animale au sein de l’organisme Os’Moze Canine .

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« C’est efficace contre la phobie scolaire »

C’est ce que confiait Sandra au média Le Bien Public , dans un article publié le 22 avril dernier. En compagnie d’Undy, la médiatrice animale effectue des séances individuelles avec des enfants âgés de 4 à 6 ans. « On s’adresse autant aux écoliers inhibés, allophones ou mutiques », expliquait encore Sandra. En 4 mois, elle a déjà pu aider 6 enfants, comme le précisait le média Le Journal du Centre . Invités à donner des ordres à l’animal, les enfants suivis par Sandra ont pu découvrir comment prendre confiance en eux.

Un bilan positif

D’après le bilan de fait par la directrice de l’école, cette expérience est une réussite. « Les enfants qui ne parlaient pas se sont mis à parler, ceux qui n’avaient pas d’estime d’eux-mêmes ont pris confiance en eux. Les objectifs sont plus que remplis », expliquait-elle. L’institutrice, quant à elle, a « remarqué de véritables progrès avec les élèves inhibés ».

Lancé pour la première fois à Dijon grâce au label Cités éducatives de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires), le projet est donc un véritable succès. Le label vise à « Renforcer l’accompagnement des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires de leur naissance à leur insertion professionnelle ».

L’info Woopets : quelles sont les compétences spécifiques d’un chien de médiation animale ?

La médiation animale est une forme de thérapie mise en place depuis les années 60, mais dont le plein essor n’a eu lieu qu’au cours de ces dernières années. Tous les chiens ne peuvent pas prétendre à participer à ces séances, et doivent avoir certaines compétences, comme le rappelle le site de l’ I-Cad .

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En premier lieu, ils doivent avoir suivi une formation spécifique.