Le courage de Diesel, héros canin du RAID, continue de nous bouleverser 10 ans après sa disparition

Une décennie s’est écoulée, mais l’hommage rendu à Diesel, chien d’élite du RAID tombé en mission anti-terroriste, demeure aussi vibrant. Sa bravoure marque encore profondément tous ceux qui se souviennent de ces heures sombres.

Un triste anniversaire est commémoré aujourd'hui, celui du décès du courageux chien policier Diesel, survenu le 18 novembre 2015.

Il avait pris part à l’opération lancée contre les auteurs des attentats perpétrés 5 jours plus tôt à Paris et ayant causé la mort de 130 personnes. Diesel avait alors 7 ans.

Le brave Berger Belge Malinois faisait partie du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), la célèbre unité d’élite de la police nationale, depuis 5 ans. Il était prévu qu’il prenne sa retraite au printemps 2016.



Police Nationale / Facebook

En tant que chien d’assaut, son rôle consistait à intervenir en premier dans les zones potentiellement dangereuses, notamment avant l’entrée des policiers. C’est ce qu’il avait fait ce jour-là.

Ultime acte de bravoure

Le 13 novembre 2015 avaient eu lieu les attaques terroristes du Bataclan et au Stade de France notamment. Les terrasses de plusieurs bars et restaurants parisiens avaient également été visés. Une vaste opération de recherche des auteurs avait alors été entreprise, avec de très importants moyens déployés.

L’une des interventions majeures s’était déroulée à Saint-Denis (93). Elle visait Abdelhamid Abaaoud, l’un des instigateurs des attentats, et d’autres protagonistes. Echanges de tirs et explosions avaient retenti, puis un assaut avait été effectué par le RAID.

Diesel avait été envoyé en reconnaissance dans un appartement. Le chien n’en était malheureusement pas ressorti vivant.

Bilan de l’opération : 2 terroristes éliminés, 5 policiers blessés et donc, hélas, la tragique disparition de Diesel.

A lire aussi : "Si je pose ma tête, il pose la sienne", un chiot adopté reproduit tout les faits et gestes de son humain (vidéo)

Emotion et hommages

Sa mort avait suscité une gigantesque vague d’émotion, tant en France qu’ailleurs dans le monde. Le mois suivant, l’organisation vétérinaire britannique PDSA annonçait qu’elle allait lui décerner la médaille Dickin à titre posthume.

Par ailleurs, en signe de solidarité, un chiot Berger Allemand appelé Dobrynya avait été offert par la Russie à la France pour succéder à Diesel.

10 ans déjà depuis cette énorme perte… Son maître-chien, avec qui il formait un binôme d’exception, ne l’oubliera jamais. Nous non plus.