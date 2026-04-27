Cette association célèbre son 5000e voeu d'enfant malade exausé en remettant une chienne de soutien émotionnel à un adolescent qui se bat contre la leucémie

Constituant le 5 000e voeu exaucé par Make-A-Wish Iowa, une chienne de soutien émotionnel a été présentée à un adolescent atteint de leucémie. Samantha accompagne désormais Joshua dans son combat, apportant apaisement et motivation au cœur de son parcours de soins.

L'association Make-A-Wish Iowa a réalisé son 5 000e voeu en permettant à un enfant malade de rencontrer sa nouvelle amie, une jeune femelle Cavalier King Charles Spaniel répondant au nom de Samantha, rapportait WQAD le dimanche 26 avril.

La chienne de soutien émotionnel a été officiellement remise à Joshua Smith, 15 ans, et sa famille à l'occasion de la 27e édition de l'évènement Riverbend Gala. Ce dernier s'est tenu le samedi 25 avril au Quad-Cities Waterfront Convention Center à Bettendorf en Iowa (Etats-Unis).



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Un an plus tôt, Joshua Smith avait appris qu'il était atteint de leucémie. Commençait alors un long et difficile parcours de soins pour lui et son entourage, avec, bien souvent, des moments où le moral était au plus bas.

« Un changement agréable »

L'arrivée de Samantha dans sa vie est indéniablement de nature à l'aider à s'accrocher et à aller de l'avant. Elle lui redonne d'ailleurs déjà de l'espoir.

« Incroyable. Je l’adore. Je suis tellement heureux de l’avoir eue ce soir », a ainsi déclaré Joshua Smith peu après s'être vu remettre la chienne.



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« Ça fait du bien de le voir sourire et heureux avec tout ce qui se passe, a confié, pour sa part, son père Kyle Smith. C’est un changement agréable. »

Présente dans 50 pays à travers le monde, y compris la France, la Make-A-Wish Foundation exauce les voeux d'enfants atteintes de maladies graves pour les soutenir dans leur processus de soins.

D'après sa famille, Joshua Smith approche de la fin de sa phase de traitement initiale, mais le chemin est encore long. Samantha lui sera assurément d'une aide extrêmement précieuse lors des prochaines étapes. « J’ai déjà eu des chiens, et je les aime tellement, surtout les Cavaliers King Charles, dit-il. Ils sont super calmes, vraiment bons pour le soutien émotionnel. »



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L'info Woopets : comment un chien de soutien émotionnel peut-il aider un enfant ou un adolescent malade ?

Si le chien de soutien émotionnel n'est pas officiellement reconnu en tant que tel en France - à l'inverse du chien de thérapie ou de médiation animale - il peut avoir un impact réel sur le bien-être d’un enfant en traitement. Le simple fait de le caresser ou de partager des moments avec lui favorise la libération d’hormones apaisantes, réduit le stress et aide à rompre le sentiment d’isolement souvent lié à la maladie. Sa présence constante, sans jugement, constitue un repère rassurant dans un quotidien parfois difficile, voire anxiogène.

Au-delà de l’aspect affectif, le chien encourage aussi à maintenir une certaine routine et redonne de la motivation. Prendre soin de lui, jouer ou simplement interagir permet de se recentrer sur des moments positifs. En revanche, lorsque le système immunitaire est fragilisé, il est essentiel de respecter des règles d’hygiène strictes (suivi vétérinaire, vaccinations, lavage des mains…) afin que cette relation bénéfique reste totalement sécurisée.