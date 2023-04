Entretien avec Chanel Dericand, handleuse et ambassadrice d’Anju Beauté : « Notre métier consiste à mettre en valeur l’animal »

Chanel Dericand aime manier les coups de brosse et de ciseaux. Passionnée par les chiens depuis sa plus tendre enfance, la jeune femme est devenue « handleuse » et a récemment ouvert son salon de toilettage à Jégun, dans le Gers : l’Ethape pôle canin – félin du Sud-Ouest. En plus de mettre en valeur nos chers compagnons à 4 pattes, elle remplit son rôle d’ambassadrice de la marque Anju Beauté. Au cours d’un entretien exclusif avec Woopets, Chanel a retracé son parcours et mis en lumière une activité encore peu connue en France…

Quelle est votre relation avec les animaux ?

Ma famille a toujours vécu avec des chiens. Mes parents ont acheté leur premier Berger des Shetland quand j’avais 7 ans. Au fil du temps, le nombre de chiens a augmenté et nous avons commencé à participer à des expositions canines. Je me suis alors lancée dans le junior handling, parce que je voulais apprendre à présenter un chien correctement. Née dans ce milieu, j’y suis restée et j’en ai fait mon métier.

Aujourd’hui, mes parents élèvent une cinquantaine de chiens, dont des Shetland, des Whippets et des Charplanina. Ils ont également 7 chats. En ce qui me concerne, j’ai 3 compagnons à 4 pattes rien qu’à moi !

Comment êtes-vous devenue toiletteuse professionnelle ?

J’ai fait un bac pro élevage canin et félin, car je ne me voyais pas faire autre chose. Adolescente, je partais tous les week-ends en exposition. Je me suis rendu compte très jeune qu’il n’y avait rien d’autre qui me plaisait autant que les chiens, alors je me suis pleinement investie dans ma formation. Pour apprendre à présenter les chiens, je me suis lancée dans le junior handling. D’ailleurs, j’ai été 2 fois championne de France.

J’ai également beaucoup appris au Canada, où des personnes formidables m’ont laissée m’exercer sur leurs chiens. De même, j’allais en Suisse durant les vacances d’été et de Noël afin de travailler aux côtés d’Hugues Schuh, tout en suivant des formations. Ensuite, il m’a embauchée dans son salon de toilettage, où je suis restée 2 ans.

Mon premier toilettage restera gravé dans ma mémoire ! [Rires.] Nous avons accueilli un Bichon en pension, qui se trouvait dans un état lamentable. Ses poils étaient collés et emmêlés. Avec ma sœur, nous avons refusé de le laisser ainsi. Nous l’avons tondu, mais le résultat demeurait en deçà de nos espérances. Dans tous les cas, nous n’aurions pas pu faire mieux… Sa propriétaire ne l’a même pas reconnu, lorsqu’elle est venue le récupérer ! Par la suite, elle me l’a souvent amené pour des séances de toilettage, malgré cette mésaventure.

Vous êtes une pro du « handling ». En quoi consiste cette activité ?

Aux États-Unis, de nombreux éleveurs ou particuliers confient leurs chiens aux handlers, car ils n’ont pas les compétences nécessaires pour les préparer ou le temps de se placer en exposition. Concrètement, notre métier consiste à mettre en valeur l’animal en le toilettant et en le présentant sur le ring.

En France, les handlers sont moins répandus, mais ils commencent doucement à être reconnus.

Quelles sont les différentes étapes à suivre avant que le chien ne monte sur le ring d’exposition ?

Personnellement, je propose de garder le chien à la maison quelques semaines avant le jour J pour renforcer notre relation. Je préfère avoir un feeling avec lui, et qu’il se sente heureux en ma compagnie.

Seul ou avec des congénères, je l’entraîne tous les jours à marcher et à se placer convenablement. En ce qui concerne le toilettage, cela dépend de l’animal. En règle générale, il est entretenu au quotidien, puis toiletté avant chaque exposition. Par exemple, je me suis récemment occupée d’un chien arborant un poil très sec. Afin de préparer son pelage, j’ai appliqué journellement un conditionneur.

Une fois l’animal prêt, c’est parti !

Quel est le matériel phare du handler ? Qu’emportez-vous toujours pour une exposition canine ?

Il est nécessaire de posséder une table de toilettage, sur laquelle les chiens passent obligatoirement avant de monter sur le ring d’exposition. Je dispose également de produits cosmétiques, tels que des sprays pour faire briller le poil ou lui donner du volume. Bien sûr, j’ai toujours une brosse avec moi !

De plus, il faut du talc pour reblanchir les pattes, car ils risquent de se salir lorsqu'ils sortent pour se dégourdir les pattes et faire leurs besoins. En outre, une laisse adaptée à l’animal se révèle être obligatoire. Enfin, j’embarque des doudous avec lesquels j’ai entraîné certains chiens, ainsi que des friandises pour les récompenser.

Chanel, vous êtes ambassadrice d’Anju Beauté. Pourquoi avoir choisi cette marque ?

C’est la marque avec laquelle Hugues Schuh travaille. Quand je toilettais les chiens dans son salon, j’ai observé de très beaux résultats. Les produits n’agressent pas le poil ni la peau, et on arrive à obtenir le rendu que l’on souhaite.

Après que Hugues a arrêté son activité d’handler, Anju Beauté a voulu collaborer avec un autre professionnel. Puisque c’est une marque que j’aime beaucoup, j’ai accepté avec plaisir de représenter ses produits lors des expositions canines. Cette année, nous soufflerons la deuxième bougie de notre partenariat.

Comment remplissez-vous le rôle d’ambassadrice ?

Ma mission consiste à représenter la marque et à la faire connaître. Quand je participe à des expositions canines, je place toujours les serviettes d’Anju Beauté sur les tables. Active sur les réseaux sociaux, je tague également la marque dans mes publications. En outre, je mets en avant certains produits, comme des shampoings et des sprays, à travers des vidéos.

Grâce aux questions des internautes, je partage mon expérience avec Anju Beauté et je peux leur conseiller les produits qui correspondent à leurs chiens.

Quels produits de la marque Anju Beauté ne vous quittent jamais ?

J’adore le shampoing poils durs d’Anju Beauté. En plus d’exhaler une super odeur, il me permet de préparer convenablement un chien. Je peux l’utiliser aussi bien sur un Terrier pour figer le poil et le faire briller, que sur le dos d’un Shetland ou d’un Berger Américain Miniature. En fonction de l’animal, on peut faire du volume ou laisser le dos plat.

J’aime aussi le spray de finition Vital Force, dont le parfum est un régal. Il laisse un rendu magnifique sur le chien.