Le destin d'un chiot errant frôlant le pire sur la route bascule en rencontrant un livreur à moto (vidéo)

En Inde, la réaction inattendue d’un livreur face à une situation alarmante a touché des milliers d’internautes, sans que personne n’imagine encore jusqu’où ce geste allait le mener. Grâce à ce jeune homme, un chiot n’a pas simplement échappé aux dangers de la route ; il a aussi désormais un foyer.

Il suffit quelquefois d’un instant d’attention et de courage pour changer une vie, voire plus. Au milieu du vacarme de la circulation, des klaxons et des journées rythmées par les délais, un livreur à moto de s’arrêter en voyant une petite boule de poils en détresse. Ce geste, aussi simple qu’essentiel, a transformé une journée de travail ordinaire en une histoire de sauvetage et d’amitié, relayée par Odishatv.in .

Les faits se seraient déroulés en Inde le 17 janvier 2026 et ont été immortalisés dans une vidéo devenue virale sur Instagram. On y découvre Dev, un livreur pressé comme tant d’autres, tenant dans ses bras un chiot visiblement terrorisé. Le petit animal errait au milieu d’une route très fréquentée, courant entre les véhicules lancés à vive allure. A tout moment, le pire pouvait lui arriver. Dev a expliqué par la suite que le chiot risquait d’être renversé d’une seconde à l’autre.

Face à cette situation d’urgence, le jeune homme n’est pas resté les bras croisés. Il n’a pas détourné le regard, ni attendu que quelqu’un d’autre intervienne. Ecoutant son instinct et son cœur, il a choisi d’agir immédiatement, plaçant la sécurité du chiot au-dessus de son emploi du temps et de ses obligations professionnelles. Avec beaucoup de douceur, il a soulevé l’animal et l’a éloigné de la route, lui offrant enfin un moment de répit.



dev.drilling / Instagram

La suite de la scène a particulièrement ému les internautes. On voit le chiot installé calmement dans le sac de livraison bleu de Dev. Un contraste touchant, presque irréel, entre la frayeur vécue quelques instants plus tôt et cette soudaine sensation de sécurité. Dev a vite trouvé un nom pour son nouveau protégé : Duggu.

Une rencontre qui a changé 2 vies

La vidéo (ci-dessous) est rapidement devenue virale sur Instagram, suscitant une vague de réactions bienveillantes. De nombreux internautes ont salué le sang-froid et la générosité de Dev.

Ce qui rend cette histoire encore plus belle, c’est qu’elle ne s’est pas arrêtée au sauvetage. Dev a, en effet, décidé d’adopter le jeune canidé.

Il partage désormais régulièrement des nouvelles de Duggu sur Instagram, montrant le chiot en sécurité, loin des dangers de la route.