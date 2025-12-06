Prisonnier de la douleur à cause de ses yeux, ce chien subit une opération radicale et retrouve sa joie de vivre

Privé de ses yeux, mais pas de bonheur… Wormwood, un chien autrefois prisonnier de la douleur, renaît littéralement grâce à une opération salvatrice et à l’amour des bénévoles qui l’entourent. Son histoire, touchante et inspirante, prouve qu’avec un peu de bienveillance et beaucoup de patience, même les épreuves les plus dures peuvent laisser place à une vie pleine de joie et de jeux.

Wormwood, affectueusement surnommé Woody par les bénévoles qui prennent soin de lui, vivait dans un refuge de Los Angeles, en Californie, avant son récent transfert à la structure d’accueil de la Best Friends Animal Society, à Salt Lake City dans l’Utah.

Ce chien souffrait d’une forme sévère de glaucome, d’après Parade Pets . La maladie lui causait non seulement la cécité, mais aussi de terribles douleurs au quotidien. Il était particulièrement réservé à son arrivée, clairement mal dans sa peau, et ce n’était pas que le fruit du changement d’environnement.



Ses bienfaiteurs ont vite compris que le glaucome lui valait un tel niveau d’inconfort que cela avait un impact sur son état d’esprit et son comportement. Il n’y avait qu’une seule solution : retirer ses globes oculaires.

“En quelques semaines, c’était un autre chien”

Wormwood a donc été opéré. Il s’en est parfaitement remis. L’intervention l’a considérablement soulagé et il a peu à peu retrouvé sa joie de vivre et son âme de chiot.

Même s’il est privé de la vue, il n’est désormais plus prisonnier de la douleur. Une véritable métamorphose s’est opérée chez cet adorable chien.



“L’ablation des yeux n’a rien enlevé, si ce n’est la douleur, assure Anna Morin, bénévole chez la Best Friends Animal Society. Et cela s’est vu immédiatement. En quelques semaines, c’était un autre chien.”

“Il avait simplement besoin de soins appropriés et de temps”

Aujourd’hui, Woody joue avec ses congénères et a même appris à utiliser la rampe pour accéder à la piscine du parc canin de manière totalement autonome.

“Il est mignon, intelligent et joueur, poursuit Anna Morin. Il avait simplement besoin de soins appropriés et de temps pour révéler sa véritable nature.”

