Entretien avec Hugues Schuh, toiletteur canin et félin : « Je suis très vite devenu fan des produits d’Anju Beauté »

Passionné par la gent animale depuis sa plus tendre enfance, Hugues Schuh consacre ses journées à sublimer la fourrure de nos amis les chiens et les chats. En plus de manier les ciseaux avec talent dans son salon de toilettage (La Vigie) situé à Genève, en Suisse, le célèbre toiletteur est l’ambassadeur d’Anju Beauté. Shampooings, antiparasitaires, eaux de parfum… la marque experte du toilettage propose une kyrielle de produits cosmétiques haut de gamme. Découvrez ci-dessous notre entretien exclusif.