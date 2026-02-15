Paralysé après un accident, ce Labrador retrouve sa joie de vivre grâce à un cadeau inespéré provenant d'un congénère

En se retrouvant privé de sa capacité à marcher, Dillon avait aussi perdu son entrain et le moral. Le cadeau de la propriétaire d'un autre chien est toutefois venu lui redonner de l'espoir.

Même s'il n'est plus tout jeune, ayant soufflé sa 11e bougie, Dillon a toujours été débordant d'énergie et très actif. Ce Labrador Retriever vit aux côtés de Julie Taylor, qui habite Beaufort en Caroline du Nord (Etats-Unis), depuis l'âge de 8 semaines. Sa présence a été d'une grande importance pour sa maîtresse, lui ayant apporté soutien et réconfort pendant la pandémie de Covid-19 et tout au long de son divorce.



WITN

Rien n'arrêtait ce chien qui passait ses journées à courir, sauter, nager et rapporter la balle. Jusqu'à cet accident survenu en octobre 2025. Tout avait basculé à partir de ce moment-là.

Lors d'une banale virée à bord d'une voiturette de golf, Dillon est resté coincé sous le siège. Il a alors perdu l'usage de ses pattes arrière.

Lui qui ne tenait jamais en place était désormais incapable de marcher. Il ne pouvait avancer qu'en se traînant à la force des pattes avant.



WITN

Les examens ont révélé qu'il était atteint d'une paralysie laryngée. « Ça commence au niveau du larynx ; il a du mal à aboyer maintenant. Ce sont les mêmes nerfs qui contrôlent les pattes arrière », explique sa propriétaire à WITN .

« C'était déchirant, car il débordait d'énergie. Comme l'a dit [Julie], il courait partout comme un chiot jusqu'au jour où il n'a plus pu marcher », ajoute son mari Joe Taylor.

Le couple a essayé différentes approches et thérapies pour l'aider à retrouver de la mobilité au niveau de l'arrière-train : interventions chirurgicales, hydrothérapie, traitements au laser, acupuncture et injection… Sans résultat.



WITN

« Il existe des solutions même lorsqu'on pense qu'il n'y en a pas »

Dillon était extrêmement triste, tout comme ses humains, mais il a fini par retrouver une certaine autonomie et sa joie de vivre grâce à une femme au grand coeur. Prénommée Sally, son chien était passé par la même épreuve, mais avait remonté la pente grâce à un chariot.

Elle a contacté les Taylor et leur a offert le dispositif à roues pour en faire profiter Dillon. Ce geste a tout changé pour le Labrador. « Lorsque nous avons utilisé le chariot pour la première fois, c'était incroyable, raconte sa propriétaire. Nous avons soudain eu l'espoir que Dillon puisse avoir une meilleure qualité de vie, et nous espérons simplement que d'autres personnes se rendront compte qu'il existe des solutions même lorsqu'on pense qu'il n'y en a pas. »

A lire aussi : Ce Yorkshire âgé a discrètement fait ses adieux à chacun de ses compagnons sans que son maître ne comprenne sur le moment (vidéo)