Repéré dans un champ après 8 jours de recherches, ce Patou affolé fuit encore quand ses proches l’appellent

Après plus d’une semaine d’inquiétude, l’espoir a fini par l’emporter pour une famille de l’Allier mobilisée jour et nuit. Une formidable chaîne de solidarité et une recherche de grande ampleur ont permis de transformer cette fugue post-opératoire en retrouvailles aussi éprouvantes qu’émouvantes.

Rosco, Chien de montagne des Pyrénées, a été retrouvé sain et sauf le mercredi 21 janvier après 8 jours d’angoisse et d’incessantes recherches, rapportait France Bleu .

Le quadrupède s’était enfui de la clinique vétérinaire où il venait d’être opéré. Sa famille, propriétaire du Château de la Bouchatte à Chazemais (03), avait multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux.



Le château de la Bouchatte / Facebook

Fraîchement castré, Rosco avait échappé à la vigilance du personnel de la clinique vétérinaire de Cosne-d’Allier pour s’aventurer dehors. Il était resté introuvable depuis. Dans un post Facebook du 15 janvier, ses maîtres pointaient l’établissement du doigt pour cette “faute grave”. Ils reprochaient également aux responsables de la clinique de ne pas avoir fait grand-chose pour tenter de retrouver l’animal. “Cette inaction, ce manque de professionnalisme et cette absence de prise de responsabilité sont inacceptables”, pouvait-on ainsi lire dans cette publication.



Le château de la Bouchatte / Facebook

“Il est actuellement dans la nature, sans soins ni surveillance post-opératoire, ce qui met sa santé en danger”, s’inquiétait la famille de Rosco, qui était toujours sans nouvelles de ce dernier.

Course-poursuite à travers champs

Les recherches se sont poursuivies les jours suivants, sans résultat. Jusqu’à cette nouvelle mobilisation du mercredi 21 janvier, réunissant 25 volontaires. 2 drones ont également été déployés. L’espoir venait de renaître grâce à 2 appels reçus par Aurélie Jozefowicz, la maîtresse du chien. “On nous a dit qu'il avait été repéré près de Chazemais, alors on est tous partis en voiture”, racontait-elle à France Bleu.

Rosco était au beau milieu d’un champ. Ses humains l’ont appelé au loin, mais il était encore en mode survie. “Il était tellement apeuré et affolé qu'il n'a même pas reconnu nos voix, donc il s'est mis à courir à travers champs”, disait sa propriétaire.

Celle-ci a alors décidé d’accélérer pour le devancer et lui couper la route. Le Patou l’a enfin reconnue. Elle a pu le prendre dans ses bras…

Soulagement et gratitude

Rosco a été emmené chez une autre vétérinaire qui l’a dûment examiné. Outre la perte de poids et la fatigue, il n’y avait rien d’inquiétant côté santé. “Il va bien et il est contre moi, il ne me quitte pas, vraiment tous les nerfs se relâchent”, assurait Aurélie Jozefowicz auprès de France Bleu.

Dans une vidéo partagée sur Facebook dans la foulée du sauvetage, elle a remercié toutes les personnes s’étant mobilisées, tant sur le terrain que via les réseaux sociaux. “Votre aide, sous toutes ses formes, nous a profondément touchés. Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude”, a-t-elle confié.