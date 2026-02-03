La famille de Jean-Luc Reichmann s'agrandit, l'animateur présente le chiot qu'il a adopté car "une dame ne pouvait pas s'en occuper"

Près d’un an et demi après avoir vécu la disparition de sa chienne à 3 pattes appelée Donna, Jean-Luc Reichmann a de nouveau ouvert les portes de son foyer à un animal en adoptant un jeune Teckel. Ce dernier s’est déjà fait une place de choix au sein de la famille de l’animateur, qui compte également un chat. La cohabitation entre celui-ci et le nouveau venu semble d’ailleurs se dérouler à la perfection.

Jean-Luc Reichmann a présenté à ses nombreux fans le nouveau membre à fourrure de sa famille sur Instagram. Il s’agit d’un adorable chiot Teckel répondant au nom de Thor.

L’animateur des “12 Coups de Midi” sur TF1 était déjà propriétaire d’un chat appelé Ziggy, découvert en tant que chaton errant dans son jardin, ainsi que d’une chienne Labrador Retriever à 3 pattes nommée Donna. Il avait partagé la triste nouvelle du décès de cette dernière en septembre 2024 et lui avait rendu un émouvant hommage. Nous vous en parlions dans un précédent article.



Jean-Luc Reichmann / Instagram

Jean-Luc Reichmann a récemment annoncé, via son compte Instagram , l’arrivée d’un nouvel animal de compagnie dans son foyer. Tout comme Donna, qu’il avait adoptée en refuge alors qu’elle était sur le point d’être amputée, le jeune Thor a lui aussi été sauvé par le présentateur de télévision, puisque son ancienne propriétaire n’était plus en mesure de le garder.

“Le petit Thor fait la moitié de Ziggy”

C’est effectivement ce que l’on peut déduire de la légende accompagnant la publication faite le 29 janvier 2026 par le natif de Fontainebleau : “Il était une fois un petit chien qui s’appelait Thor, dont une dame ne pouvait pas s’occuper. Alors…”

Le post en question comprend une magnifique photo montrant le canidé dans les bras de son adoptant, qui arbore un grand sourire.

Le lendemain, toujours sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a publié d’autres photos permettant, cette fois, de découvrir les présentations entre Thor et son nouvel ami félin. “Recueilli à la maison, le petit Thor fait la moitié de Ziggy”, peut-on y lire. L’entente est manifestement déjà bien en place entre les 2 quadrupèdes.

