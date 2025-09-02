En découvrant son nouveau lieu de travail auprès des pompiers, cette adorable chienne de thérapie ne peut retenir son excitation (vidéo)

Les animaux possèdent un don du ciel, celui de pouvoir nous apaiser en toutes circonstances. C’est d’ailleurs le rôle d’Annie, une jeune femelle Labrador qui officie au sein d’une caserne de pompiers et semble prendre son rôle très à cœur comme on peut le voir sur le réseau social TikTok .

Comme dans beaucoup d’autres corps de métier, les pompiers font un travail qui peut se révéler très stressant, voire traumatisant selon les situations auxquelles ils sont confrontés. C’est le cas des pompiers de la caserne du Lakeside Fire Protection District, située à El Cajon en Californie (États-Unis). Afin de pouvoir décompresser quand ils ne sont pas en intervention, ils ont récemment décidé d’adopter une chienne de thérapie répondant au doux prénom de Annie. Cette dernière est une Labrador Retriever de 5 ans, toujours de bonne humeur et sans arrêt en quête de contact physique pour le plus grand bonheur des équipes.

© @annie.the.fire.dog / TikTok

“Le chien le plus heureux”

À la différence du regretté Hatos, dont la mission était de rechercher et sauver des personnes disparues au sein du SDIS de Loire-Atlantique, ou encore de Giddy, qui est spécialisée dans la détection de substances susceptibles d’être employées par les pyromanes, Annie doit simplement être présente. Grâce à son calme, sa douceur et sa gentillesse, elle parvient à soutenir émotionnellement les pompiers de sa caserne. “C’est le chien le plus heureux de tous les temps”, est-il affirmé sur le compte TikTok qui lui est dédié sous le pseudo @annie.the.fire.dog. D’ailleurs, lorsqu’elle a été adoptée il y a plus d’un an, une vidéo de sa première journée à la caserne a été publiée. On peut y voir Annie partir à la découverte des lieux avec beaucoup d’entrain. Elle passe de bureaux en bureaux, remue joyeusement la queue et piétine d’excitation.

Vers la célébrité

Elle finit néanmoins par trouver le petit coin aménagé spécialement pour elle et se pose dans son panier avant de s’assoupir avec sérénité. En à peine quelques jours, la vidéo a amassé plus de 1,5 millions de vues et plus de 263 500 likes. Elle a également été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets. “Elle mérite clairement le monde entier”, s’est exprimé un internaute sous le charme dans les commentaires.

Nul doute que cette jolie princesse saura apaiser les cœurs les plus meurtris…

