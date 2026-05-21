Après quelques jours d'attente, une fillette retrouve la chienne borgne qui l'a marquée au refuge et l'adopte (vidéo)

Aux États-Unis, une petite fille nommée Sage et sa maman ont assisté à un événement d’adoption organisé par la Niagara SPCA et la Humane Society au début du mois de mai. Sur place, la fillette a ressenti un véritable coup de foudre pour une chienne, Piper, qu’elle ne pouvait pas adopter immédiatement sans en avoir parlé avec son papa. La boule de poils a attendu sa nouvelle amie au refuge, et lui a réservé un accueil des plus chaleureux à son retour avec ses parents.

Au début du mois de mai, Sage – 6 ans – et sa maman Natalie n’ont pu retenir leurs cris de joie en voyant tous les adorables toutous en attente d’un foyer, lors de l’événement d’adoption organisé par la Niagara SPCA et la Humane Society.

Ce jour-là, une chienne croisée Labrador avec un œil en moins a particulièrement attiré leur regard. « Piper a accouru vers elle, la queue frétillante, tout excitée à l'idée d'avoir de l'attention, explique la mère de famille à la rédaction de The Dodo, Sage n'arrêtait pas de sourire et ne voulait pas la quitter. Le courant est passé immédiatement entre elles. »

© @nattybodhi / Instagram (capture d'écran)

« Tout chez Piper nous a donné envie de l’adopter »

La fillette et la boule de poils ont passé l’après-midi à jouer ensemble. Mais l’adoption ne pouvait pas s’effectuer sans l’accord du papa, alors absent.

« Elle n’a cessé de parler de Piper pendant tout le trajet du retour et a clairement fait comprendre qu’elle voulait l’intégrer à notre famille, confie Natalie, tout chez Piper nous a donné envie de l'adopter : sa personnalité affectueuse et enjouée, son énergie débordante et son œil unique nous ont fait l'aimer encore plus. »

« Nous voulions lui offrir un foyer pour la vie où elle se sentirait toujours en sécurité, aimée et choyée », ajoute-t-elle. Dès le retour de son époux, qui voulait rencontrer la chienne, Natalie a pris rendez-vous avec le refuge pour revoir Piper.

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Des retrouvailles touchantes

Malgré l’averse tout au long du trajet, Sage était folle de joie à l’idée de retrouver sa nouvelle meilleure amie. « Dès que Sage est sortie de la voiture, elle a complètement oublié qu'il pleuvait, déclare Natalie, elle a affiché un immense sourire, et Piper a immédiatement couru vers le portail, ravie de la revoir. »

Dès que la porte les séparant s’est ouverte, l’enfant et la chienne se sont immédiatement mis à jouer ensemble. Pour le plus grand bonheur de la mère et de la fille, le père de famille est également tombé sous le charme de Piper et a accepté de l’adopter le jour même.

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« Voir notre fille de 6 ans courir sous la pluie avec ce magnifique chien adopté était un moment si spécial et si réconfortant, indique Natalie, c’était vraiment comme si nous étions tous destinés à nous rencontrer. »

Aujourd’hui, Piper s’est parfaitement installée dans son nouveau foyer, où elle a rencontré de nouveaux compagnons à 4 pattes : 2 chats et un lapin. « Elle dort toute la nuit, ronflant généralement à poings fermés, soit dans notre lit, soit dans son panier, conclut Natalie, elle adore jouer, se promener, rencontrer de nouveaux amis au parc canin et trimballer ses peluches. C’est vraiment la chienne parfaite pour notre famille. »

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