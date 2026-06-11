En voyage en Grèce, un couple de randonneurs fait la rencontre d’une jeune chienne, et décide de rentrer avec elle en Allemagne (vidéo)

En vacances à Tzoumerka (Grèce), ce couple découvrait les montagnes de la région lorsqu’il s’est aperçu qu’un petit chien les suivait. Quelques jours plus tard, la décision a été prise d’adopter le jeune animal qui avait jeté son dévolu sur eux. Très heureux, le couple a promis d’offrir la plus belle vie à cette petite chienne, qui vit désormais en Allemagne.

« Ce petit chiot négligé est arrivé par derrière et a touché ma jambe », se souvient la femme du couple. C’est lors d’un trek que ces Allemands ont compris qu’ils ne poursuivraient pas leur voyage seuls. Les jours suivants, la petite chienne était toujours à leurs côtés, bien décidée à leur faire comprendre ce qu’elle souhaitait vraiment pour la suite de sa vie. The Dodo est revenu sur cette rencontre très émouvante.

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Des kilomètres traversés ensemble

Dès la première rencontre, la petite chienne a montré à quel point elle était une bonne marcheuse. Elle a suivi le couple jusqu’à la fin de son périple journalier, puis s’est installée devant la porte du logement.

« Chaque nuit, elle dormait devant notre porte, sur mon sweat à capuche », déclare l’homme du couple. Tous les matins, la chienne était au rendez-vous, suivant le couple dans ses randonnées.

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« Ce chiot de 5 mois est devenu notre fidèle compagnon »

Toujours présente, la petite chienne est devenue le compagnon fidèle du couple en quelques jours. Leur proximité s’est confirmée lorsque la chienne a montré tout son attachement à l’égard de ceux qu’elle avait choisis comme ses humains. L’homme expliquait : « Un jour, alors que nous descendions de la montagne sous la pluie, j’ai glissé et j’ai failli tomber. Elle a couru directement vers mois, pleurnichant et sautant, essayant d’aider ».

De la Grèce à l’Allemagne

La décision a été prise de rentrer avec celle qui s’appelait désormais Milou. En Grèce, le couple est entré en contact avec un vétérinaire, qui leur a expliqué la marche à suivre. Avant de rejoindre l’Allemagne, Milou devait rester en quarantaine durant plusieurs semaines.

La rencontre en Allemagne, à Berlin, a eu lieu au terme de cette quarantaine, qui a aussi permis au couple de préparer le nid douillet parfait pour leur nouvelle meilleure amie venue de Grèce.

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Attendue à l’aéroport par sa famille et son futur compagnon canin, Milou a débordé de joie en retrouvant, enfin, les siens.