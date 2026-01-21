Une nouvelle vie commence pour ce chien affamé, oublié et secouru par une policière

Après des mois de soins, Zaf s’est remis des terribles conditions de vie qui étaient les siennes et a enfin trouvé sa famille pour la vie. Le chien, désormais en pleine forme et débordant d’énergie, peut commencer un nouveau chapitre heureux loin de la maltraitance.

Nous vous avions parlé de Zaf fin octobre 2025. Ce chien victime de maltraitance faisant alors l’objet d’une alerte adressée par la fourrière au commissariat de police de Nîmes (30), qui avait envoyé des fonctionnaires, dont Séverine, sur les lieux.

En intervenant aux côtés des bénévoles de l’Association Toutous et Minous Nimes, elle avait été choquée par l’état du canidé, qui ne pesait que 19 kilogrammes, était privé de promenades et évoluait dans un cadre insalubre.



Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

Séverine avait eu “le coup de coeur” en rencontrant cette créature en grande détresse. Elle était même prête à l’adopter, comme elle l’avait fait pour Ina, une chienne découverte squelettique mais désormais heureuse et en pleine forme.

Confié à la SPA de Vallérargues, Zaf avait reçu tous les soins et l’attention dont il avait besoin pour se remettre de cette épreuve. Aujourd’hui, il se porte nettement mieux, pesant 32 kilogrammes et ayant retrouvé toute sa joie de vivre.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle le concernant, puisqu’il a officiellement été adopté. C’est l’Association Toutous et Minous Nimes qui l’a annoncé sur sa page Facebook le 3 janvier 2025.

“Il sautait dans tous les sens”

"Il est adopté par des gens très bien, ils sont venus le voir plusieurs fois, ce n'est pas une adoption sur un coup de tête", explique Gloria Feron, présidente de l'association gardoise, à France Bleu . “Il était trop content de partir, il sautait dans tous les sens”, ajoute-t-elle.

L’annonce a également été faite le lendemain sur la page Facebook du refuge SPA de Vallérargues. “C'est avec beaucoup d'émotion et de bonheur que nous avons dit au revoir à Zaf, peut-on lire dans cette publication. 2 mois après ton sauvetage in extremis, te voilà en pleine forme et heureux d'avoir enfin une bonne famille.”

Un post qui a suscité de nombreux commentaires, dont celui de Séverine qui a fait part de sa joie de l’apprendre et promis de “[garder] un oeil sur [lu], même si “[elle n’a] pas d’inquiétude”, Zaf ayant “l’air d’avoir de super adoptants”.