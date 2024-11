Une chienne de thérapie entame sa noble mission à l'hôpital auprès d'enfants malades pour lesquels elle "fait toute la différence"

Depuis peu, l’hôpital pour enfants Helen DeVos, à Grand Rapids dans le Michigan (Etats-Unis), compte un membre assez spécial au sein de son personnel. Il s’agit d’Indi, une femelle Golden Retriever de 2 ans.



Elle a été formée par l’organisation PAWS With A Cause pour devenir chienne de soutien émotionnel, et c’est à ce titre qu’elle intervient auprès des enfants souffrants pour les aider à garder le moral et à mieux vivre la maladie et l’hospitalisation.



Son rôle consiste à se tenir aux côtés des jeunes patients lorsqu’ils en ressentent le besoin, notamment quand ils doivent subir des examens ou des soins susceptibles de déclencher de l’anxiété chez eux.

« Pour beaucoup d’enfants, cela fait toute la différence, explique son maître Spencer Slaghuis, qui est aussi spécialiste de l’enfance, à FOX 17. Cela pourrait même faire la différence dans leur capacité à vaincre ou à surmonter tout obstacle auquel ils pourraient être confrontés. »

Indi « accompagne les patients lors de toutes sortes de séances d'imagerie, d’administrations d’intraveineuses, de prises de sang, de poses de points de suture, poursuit Spencer Slaghuis. C'est incroyable ce que les enfants peuvent faire quand ils ont juste un peu de soutien de la part d'un chien. »



Sourires sur les lits d’hôpital

Pour les médecins, infirmières et autres éléments de l’équipe soignante à l’hôpital Helen DeVos, la présence de cette chienne constitue un atout considérable. Elle facilite grandement leur travail, tant en ce qui concerne les actes médicaux à proprement parler que sur le plan de la communication et la relation de confiance avec les enfants malades.

On peut d’ailleurs voir sur les photos postées sur la page Facebook de l’hôpital Helen DeVos à quel point Indi fait du bien à ces patients. Les sourires qu’ils affichent en sont les meilleurs témoignages.

Toujours d’après FOX 17, la chienne de soutien émotionnel travaille à plein temps à l’hôpital pour enfants. Elle se tient à la disposition de ces derniers pendant 40 heures par semaine.

