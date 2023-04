Découvrez comment la nouvelle recrue canine des pompiers déjoue les actes criminels des pyromanes

Grâce à son flair puissant et surentraîné, Giddy est capable de renifler la moindre trace laissée par les auteurs d’incendies criminels. Cette chienne aide ainsi les enquêteurs à remonter jusqu’à ces pyromanes pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice et les empêcher de sévir à nouveau.

Giddy et Alex Daw sont inséparables. La chienne et le pompier ont fait connaissance lorsque la femelle Cocker Anglais avait commencé sa formation au service d’incendie et de secours des Midlands de l’Ouest (West Midlands Fire Service), en Angleterre. Ils ne se sont plus quittés depuis, et Giddy fait maintenant partie de la famille de son maître.

« Elle a un tempérament incroyable. Elle est si détendue et docile. Bien que nos enfants aient maintenant grandi, nous sommes tous très heureux de l'avoir à la maison », dit Alex Daw au Mirror.

Pendant son apprentissage qui a duré 6 mois, Giddy a impressionné son maître et tous ceux qui l’ont vue à l’œuvre. Sa mission consiste à « scanner » avec son nez les lieux où des feux se sont produits ou risquent de survenir, afin de détecter les substances inflammables et les accélérateurs d’incendie.

C’est ce qui permet aux enquêteurs de réunir des éléments susceptibles de les mener aux auteurs de ces incendies lorsqu’on les suspecte d’être d’origine criminelle.

Pour protéger ses pattes quand elle évolue sur les sols calcinés, Giddy porte des bottines spéciales qui résistent aux très hautes températures.

Digne successeur de Kai

Agée de 11 mois, la chienne d’enquête sur les incendies succède à un congénère s’étant illustré dans cette discipline si exigeante et complexe. Il s’agit de Kai, Berger Belge Malinois décédé en mars dernier et ayant laissé un grand vide au sein de la section « Enquête et prévention » du West Midlands Fire Service.



« Giddy identifie les preuves sur les scènes d'incendie. Elle aide ainsi à traduire en justice les criminels qui déclenchent délibérément des incendies », explique Alex Daw, soulignant ainsi la précieuse contribution qu’apporte la quadrupède à ce travail minutieux mené par les enquêteurs.

Grâce à elle, les foyers sont mieux protégés face à ces personnes malveillantes à cause desquelles bien des vies basculent dans la tragédie.