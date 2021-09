En adoptant un chaton nouveau-né, une femelle Dobermann prouve que l'amour d'une mère ne connaît aucune limite (vidéo)

Ceci est l'histoire touchante d'un chaton abandonné qui a été adopté par une maman Dobermann. Bien que la chienne ait dû s'occuper de ses propres chiots, elle a accepté et allaité le félin chétif.

Quelle que soit l'espèce, l'amour d'une mère s'avère inconditionnel et ne connaît aucune limite.

Une semaine après avoir donné naissance à 6 chiots, Ruby a accueilli un nouveau membre pour le moins inattendu. Sa propriétaire, Brittany Callan, et ses proches élèvent des Dobermanns dans une ferme à Geneseo (État de New York). Le petit élevage familial compte actuellement 14 chiens. Mais depuis la fin du mois d'août, un autre animal s'est joint au groupe.

Alors qu'elle faisait un peu de nettoyage, l'Américaine a entendu des miaulements derrière le garage. Intriguée, celle qui se considère comme « une amoureuse des animaux » a jeté un coup d'œil. C'est là qu'elle a découvert une minuscule boule de poils sans défense.

Brittany Callan et sa cousine, Nicole Gibbs, ont cherché la maman du chaton. Hélas, la fragile créature semblait orpheline. Après avoir entendu des coyotes, les 2 femmes l'ont mise en sécurité à l'intérieur de la maison, rapporte Daily Paws.

© Brittany Callan

La chienne est devenue la mère du chaton

Leur nouvelle protégée a été nommée Ramblin' Rose, titre de la chanson préférée du père récemment décédé de Brittany. Cette dernière s'est inquiétée du sort de la jeune chatte. Incroyablement petite et portant encore une partie de son cordon ombilical séché, Ramblin' Rose ne devait être âgée que de quelques jours. Cela signifiait qu'elle avait grandement besoin de lait pour survivre.

© Brittany Callan

Sa bienfaitrice a aussitôt pensé à Ruby. La chienne allaitait toujours ses propres bébés, lesquels n'avaient même pas encore ouvert les yeux. Et la rencontre s'est faite tout en douceur. L'éleveuse a déposé le chaton près du ventre de la mère, qui l'a immédiatement accepté.

© Brittany Callan

Leur relation a évolué rapidement et est devenue adorable. Ramblin' Rose a désormais une maman bienveillante et 6 frères et sœurs !

Une famille unie

« Ruby a grandi avec de petits animaux », a expliqué sa propriétaire. « Elle est gentille et amicale avec tout le monde. » Dans sa jeunesse, elle a même câliné des canetons dans la cour. Aujourd'hui, elle s'est naturellement donné pour mission d'être la maman de substitution de Ramblin' Rose.

© Brittany Callan

Le chaton s'entend également très bien avec les chiots, malgré leur différence d'énergie. La nuit, ils se blottissent les uns contre les autres : ils forment une vraie famille.

© Brittany Callan

Brittany Callan a déclaré que les chiens sont déjà réservés et rejoindront leur nouveau foyer lorsqu'ils seront suffisamment âgés pour quitter leur mère. Quant à Ramblin' Rose, elle sera prise en charge par Nicole Gibbs, qui vit non loin de chez sa cousine. Le chaton pourra continuer de rendre visite à celle qui lui a offert tout l'amour et l'attention qu'elle méritait.

© Brittany Callan