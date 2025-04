Incarcérés, ces 2 détenus ont éduqué des chiens d’assistance et vivent des retrouvailles bouleversantes

Les chiens font ressortir ce qu’il y a de meilleur chez certains hommes et ce n’est pas Chase Benoit et Jared Hansen qui vont dire le contraire. Tous les deux incarcérés pour une longue durée, ils ont eu l’honneur de dispenser les premiers entraînements de 2 futurs chiens d’assistance il y a quelques mois. Il y a quelques jours, ils ont retrouvé ceux qui ont été leurs meilleurs amis pendant plusieurs semaines…

Les larmes ont coulé à flots le 28 mars dernier à la Prison d'État de San Quentin, en Californie. Chase Benoit et Jared Hanson ont eu droit à de grandes retrouvailles avec Wendel et Artemis, 2 adorables chiens qu’ils ont aidé à entraîner dans le cadre de leur formation de chien d’assistance. “Faire partie de ce programme m'a apporté quelque chose que je crois avoir recherché toute ma vie. C'était un but important, faire quelque chose de bien, de meilleur, de plus grand que moi et avoir le sentiment de participer à quelque chose de grand”, a déclaré Chase, qui purge une peine de 15 ans de prison à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.

Ces retrouvailles ont également été l’occasion de rencontrer les propriétaires des 2 toutous. Robert Quigley, qui est sourd, a pleuré en voyant son précieux Wendel être si heureux de revoir son ancien entraîneur.

Une journée forte en émotion

“Il se souvient de moi, c'est sûr, je l'ai vu quand il est entré. Je suis si heureux que tu l'aimes et que vous ayez un lien”, a affirmé Chase à Robert par l'intermédiaire d'un interprète en langue des signes américaine. Comme l’explique NBC Philadelphia, Chase et Jared ont fait partie d’un programme lancé en avril 2023 par l’association à but non lucratif Canine Companions, basée à Santa Rosa.

Ils ont été les membres d'un premier groupe de 4 entraîneurs incarcérés et ont partagé leurs cellules avec les chiots de 4 mois pendant plusieurs semaines. Le but était de s'occuper des chiens et leur enseigner les ordres fondamentaux pendant un an. Une mission prise très à cœur par les 2 prisonniers.

De son côté, Jared n’a lui non plus pas pu retenir ses larmes en retrouvant Artemis, le petit Labrador noir qu’il a éduqué. “Le voir à l'œuvre de cette façon et au service de la communauté, c'est… je suis sans voix. C'est incroyable !”, a déclaré celui qui est emprisonné depuis 15 ans pour braquage de banque. Artemis a par la suite suivi une formation professionnelle puis a été confié à Benjamin Carter, un vétérinaire en fauteuil roulant qu’il aide au quotidien. “Il est réactif quand il travaille et câlin quand il n'est pas au travail. C'est un compagnon formidable. Et toute cette structure, cet amour et cette confiance, ils les ont bâtis ici, alors je leur en suis extrêmement reconnaissant”, a déclaré ce dernier.

