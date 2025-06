Après avoir creusé un gros trou près de la clôture de son jardin, cette chienne rencontre enfin sa meilleure amie (vidéo)

Savanna McLaughlin est une jeune américaine qui vit avec sa chienne Sandy dans un quartier très tranquille. Tous les jours, la jeune femme prend soin de son jardin et veille à ce que celui-ci reste en bon état. Alors lorsqu’elle a découvert sa jeune Labrador en train de creuser un trou près de sa clôture, elle a bondi ! Pendant plusieurs jours, le canidé a réitéré ce geste, sans obéir à son humaine qui la suppliait pourtant d’arrêter. Un beau jour, lassée de toujours se fâcher, Savanna s’est approchée du trou et y a ainsi découvert l’objet des convoitises de sa chienne. “À ma grande surprise, j’ai vu la plus mignonne des petites pattes blanches s’agiter à travers ma clôture”, a-t-elle confié auprès de la rédaction de The Dodo.

C’est en effet une minuscule chatte blanche qui tentait vainement de passer de l’autre côté de son jardin pour rejoindre Sandy. Malgré les immenses planches de bois qui les séparaient, chienne et chatte étaient parvenues à tisser des liens et mourraient d’envie de se rencontrer pour de vrai ! Un soir, alors que Savanna dormait profondément, elle a été réveillée par des bruits à sa fenêtre. “J’étais tellement effrayée, comme paralysée dans mon lit. J’ai ouvert les rideaux et il y avait cette petite chatte qui avait la tête contre la fenêtre. Juste après les avoir ouverts, Sandy a posé sa tête contre la vitre”, a-t-elle ainsi raconté.

© @savmaccontiktok / TikTok

Le jour tant attendu

Pendant plusieurs jours, la chatte est ainsi venue supplier Savanna de la laisser rencontrer son amie Sandy. Touchée, la jeune femme a donc fini par craquer. “Quand j’ai laissé la chatte entrer, c’est comme si elles se connaissaient depuis toujours”, a-t-elle ajouté avec tendresse. Avec patience et délicatesse les 2 demoiselles se sont dit bonjour et ont commencé à interagir avec beaucoup de douceur.

Evidemment, Savanna est allée sonner chez sa voisine Marcie Rome pour lui demander si elle était d’accord pour cette rencontre. Elle a ainsi appris que la chatte s'appelait Bitty Kitty et qu’elle avait été sauvée à la suite d’un abandon alors qu’elle n’était encore qu’un chaton.

Depuis cette rencontre tant attendue, Sandy et Bitty Kitty ne se quittent presque plus. Elles ont la chance de pouvoir partager plein de moments ensemble, que ce soit chez l’une ou chez l’autre.