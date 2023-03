Emprisonné et invisible aux yeux de sa geôlière, ce chien trouve un sens à sa vie grâce à Action Protection Animale

Selon un proverbe péruvien, « les animaux sont les anges de cette terre ». Tacos, un American Bully de 2 ans, représente l’une de ces créatures sublimes qui, hélas, a atterri tout droit en enfer. Emprisonnée dans une cage, cette âme pure et innocente ne pouvait déployer ses ailes afin de savourer quelques moments de liberté.

Comme l’ont expliqué les membres de l’association Action Protection Animale (APA) au micro de Woopets, son cerbère le gardait enfermé dans son salon, où s’entassaient des détritus et des excréments. Des voisins, alertés par les effluves putrides qui se dégageaient du domicile parisien, ont prévenu la police. Tous craignaient une découverte macabre, en raison de l’odeur fétide…

« Sa geôle servait de débarras, ont déclaré nos interlocuteurs, il n’était plus qu’un objet parmi les autres. Tacos était complètement mis à l’écart et oublié. » Contactée par les forces de l’ordre, l’équipe d’APA a pris en charge la victime et l’a placée en famille d’accueil pour lui permettre de se remettre sur patte en toute sérénité.

Bien sûr, un détour par la case « vétérinaire » s’est révélé être indispensable. Le praticien a observé une grande déshydratation et une maigreur extrême. « Sa vie de stagnation n’aura pas été sans conséquence, car l’ensemble de son corps présente des squames et des plaies d’irritation, liées au fait qu’il vivait au milieu de ses urines », a poursuivi le groupe de sauveteurs.

Un ange déchu, qui a trouvé un véritable havre de paix

Très impressionné par l’ensemble des intervenants et balloté dans un tourbillon d’agitation lors de la saisie, Tacos a fini par se détendre au sein de son nouveau cocon. Naguère invisible aux yeux de sa geôlière, le chien est devenu le centre de l’attention.

« Au début, il ne supportait pas l’absence des membres du foyer, même quand ils changeaient simplement de pièce. Il avait peur de l’abandon, a expliqué Anne-Claire Chauvancy, directrice d’APA, toutefois, il a repris confiance assez rapidement. Il commence à comprendre que les personnes s’en vont, mais qu’elles reviennent toujours pour lui. […] Tacos est très affectueux, hyper tactile et vraiment mignon. »

À la suite du sauvetage, l’association a porté plainte contre son ancienne détentrice.

« Nous sommes les gardiens de l’animal jusqu’au jugement de la personne, a poursuivi Anne-Claire, ensuite, le magistrat décidera si oui ou non il sera confié définitivement à l’association. Pour éviter que Tacos passe des mois dans un refuge, nous l’avons placé dans une famille d’accueil avec à la clé une adoption. »

Le couple, qui dorlote le Bully, est tout simplement « fou de lui » ! Grâce à la bienveillance et à la douceur de ses protecteurs, il ne regarde plus vers le passé. Désormais loin du feu éternel, il rattrape le temps perdu et croque la vie à pleines dents. Tacos a découvert la signification des mots « amour », « confort » et « sécurité ».

Un petit ange qui a trouvé son paradis sur terre !

Crédits photo : Action Protection Animale