Après une plainte de la SPA, un homme ayant maltraité puis abandonné son chien a été condamné

Un habitant des Bouches-du-Rhône devait comparaître pour des faits de maltraitance sur son chien signalés en février dernier, mais il était absent au tribunal. Il a tout de même été condamné à une amende et à verser des dommages et intérêts aux parties civiles. Le canidé, lui, est entre de bonnes mains.

Sauvé de justesse alors qu’il était livré à lui-même dans la nature après son abandon, un chien victime de maltraitance a été pris en charge par la SPA. Son propriétaire a récemment été condamné, rapportait le Dauphiné Libéré le 13 octobre.

En février 2022, un Yorkshire Terrier était découvert par des randonneurs sur le plateau de Valensole dans les Alpes-de-Haute-Provence. L’animal était dans un état de santé inquiétant ; il était maigre et présentait une blessure importante sur le cou. Pris en charge par la SPA des Baux-de-Provence, sa puce d’identification avait été détectée. Il s’agissait alors de retrouver son maître.



Photo d'illustration

Ce dernier habite Roumoules. Âgé de 43 ans, il faisait déjà l’objet d’une enquête pour maltraitance après les signalements faits par la SPA de Barcelonnette.

Daniel Meyssonnier, président de la SPA des Baux-de-Provence, indiquait en juin dernier que le quadrupède était sévèrement déshydraté au moment de sa découverte, en plus de sa blessure.

Amende, dommages et intérêts et saisie du chien

Le procès s’est tenu au tribunal de police de Digne-les-Bains. Le prévenu ne s’y était pas présenté, toujours d’après le Dauphiné Libéré.

Le quadragénaire a finalement été reconnu coupable et condamné à 400 euros d’amende. Il devra également payer plus de 1600 euros de dommages et intérêts à l’association de protection animale, ainsi que 500 euros de frais d’avocat.

Le Yorkshire Terrier, qui lui a été retiré, est toujours au refuge de la SPA, qui pourra désormais le proposer à l’adoption.