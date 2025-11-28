Grâce à une bénévole, cette chienne de refuge découvre l'amour et la liberté le temps d'une journée (vidéo)
Offrir quelques heures de bonheur à un chien de refuge peut parfois tout changer. C’est ce qu’a voulu faire Megan, une bénévole au grand cœur, en sortant Winnie, une chienne au passé difficile, pour une journée d’évasion loin des barreaux. Une parenthèse de douceur qui a ému les internautes…
Megan, alias “@megankirkk” sur TikTok, est bénévole au refuge de la Joplin Humane Society dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Elle a récemment offert une bouffée d’oxygène à une chienne qui en avait bien besoin. Il s’agit de Winnie, qui vit dans cette structure d’accueil depuis l’âge de 6 mois.
Elle y avait été amenée après avoir été découverte errante. Malgré les efforts quotidiens du personnel de la Joplin Humane Society, elle a du mal à s’adapter à l’environnement stressant du refuge, que l’on ne peut évidemment comparer à une véritable maison.
Megan a donc voulu lui donner l’opportunité d’échapper un tant soit peu à ce cadre en passant une bonne demi-journée avec elle à l’extérieur, entre balades, shopping, rencontres et tendresse.
La bénévole a emmené Winnie faire un tour en voiture, puis dans une animalerie où elle lui a offert des friandises et un jouet. La chienne a ensuite pu déguster un “pupcup”, une boisson à la crème pour chien. Le duo a également profité d’une longue promenade sur un sentier. Ces quelques heures d’évasion et de détente ont fait le plus grand bien à l’animal.
Déception et tristesse
Malheureusement, la petite escapade a pris fin, et l’heure était venue pour Winnie de regagner son box au refuge. Quand Megan est repartie sans elle, la chienne est restée assise derrière les barreaux, la regardant s’éloigner avec des yeux pleins de tristesse.
Megan a filmé cette scène bouleversante et partagé la vidéo sur son compte TikTok. Postée le 22 octobre 2025 et relayée par Newsweek, la séquence a généré des milliers de vues. La voici :
@megankirkk
I took Winnie out this past Sunday for a “doggy day out”. It is a program where volunteers can take the shelter dogs off campus and out for walks, to their homes, to get pups, etc! It gives these pups a break from the shelter environment and gives them a chance for some extra human cuddles. Winnie is the sweetest and I didn’t want to leave her ???????? Winnie is estimated to be a 4-6 month old Labrador retriever mix. She is spayed and dog friendly! She was found as a stray and is looking for her forever home!! ???? #adoptdontshop #animalrescue #rescue #shelterdog
De nombreux internautes ont été émus par l’attitude de Winnie. Plusieurs d’entre eux ont demandé à Megan de l’adopter. Cette dernière l’aurait fait plus que volontiers, mais elle manque de place à la maison, étant déjà propriétaire de 3 chiens.
Elle espère néanmoins que la médiatisation de son histoire l’aidera à concrétiser son rêve de trouver une famille aimante.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
