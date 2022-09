Le parcours du combattant d'Owen, un Malinois souffrant d'une double fracture de la mâchoire qui l'empêche de vivre normalement

Contactée par la fourrière d'Île-de-France, Action Protection Animale a pris en charge un cabossé de la vie atteint d'une pathologie extrêmement rare. Le Berger Belge Malinois, répondant au nom d'Owen, ne pouvait se nourrir, boire et respirer normalement à l'instar de ses congénères.

Et pour cause ! Impossible d'ouvrir complètement la gueule en raison d'une double fracture de la mâchoire.

L'animal, relativement famélique, a certainement été victime d'un acte malveillant lorsqu'il était petit. Ce fut, en tout cas, l'avis des vétérinaires qui l'ont ausculté. À la suite de ce choc, la blessure n'a pas été soignée par son ancien propriétaire. Résultat : la mâchoire inférieure ne s'est pas développée et ses muscles se sont atrophiés. Avec le temps, sa mâchoire s'est ressoudée, mais en position fermée.

Malgré les épreuves endurées et l'inconfort qui le tourmentait au quotidien, Owen a été qualifié de « chien adorable et affectueux, une véritable perle » par l'association. En constatant l'amour infini qui fleurissait en lui ainsi que sa rage de vivre, Action Protection Animale a décidé de travailler d'arrache-pied avec des spécialistes pour l'aider à déployer ses ailes et s'envoler définitivement de cet enfer.

L'opération de la dernière chance

Comme Owen requérait une attention particulière, Anne-Claire Chauvancy, présidente d'APA, a pris la décision de l'héberger à son domicile. « C'est un chien qui a eu la chance de s'en être sorti, a-t-elle déclaré, on a décidé qu'on ne le laisserait pas tomber, il s'était tellement battu jusqu'à présent que c'était à nous de l'aider à vivre. »

Après plusieurs rendez-vous médicaux, l'intervention chirurgicale s'est révélée être la meilleure solution. Hélas, en plus de s'avérer très technique et onéreuse, cette opération comportait des risques. L'anesthésie constituait une véritable épée de Damoclès. « Ce qui est dramatique pour ce chien, c'est que s'il avait été pris en charge plus tôt, on n'en serait pas là, a indiqué la vétérinaire Isabelle Valin à la bénévole, mais il faut tenter le coup et on va y arriver. »

Pari tenu, pari gagné ! Grâce aux coups de bistouri adroits, le Malinois s'est vu offrir un second souffle. « Il a été hospitalisé pendant 2 jours parce que c'était extrêmement douloureux, a confié Anne-Claire Chauvancy, il faut dire aussi qu'on a dû lui casser la mâchoire pour tout reconstruire à l'intérieur de la bouche. » Reniflements et battements de queue joyeux : le patient n'a pas pu s'empêcher de faire la fête à sa bienfaitrice, lorsqu'il a rejoint ses bras réconfortants.

Cette intervention salvatrice a permis une ouverture de la gueule d'environ 8 ou 9 centimètres. Une belle victoire, rendue possible grâce à de multiples dons financiers.

L'aube d'une nouvelle vie

« J'ai l'impression de ne pas récupérer le même chien, il respire le bonheur, s'est exclamée la présidente de l'association en sortant de la clinique vétérinaire, Owen n'est pas non plus complètement sorti d'affaire. Il va avoir un suivi post-op important. Il faudra veiller à ce que la mâchoire ne se consolide pas à nouveau en position fermée. » Heureusement, cette odyssée se termine bien.

Après s'être battu courageusement pendant les premiers mois de son existence, le guerrier a remporté la bataille. L'heure de l'armistice a sonné, ce qui a mis fin à son cauchemar. Owen peut enfin bâiller, manger, boire, respirer et jouer, soit toutes les activités qui lui avaient été volées pour son plus grand malheur.

Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Owen a jeté ses haillons inconfortables et a pris un nouveau départ aux côtés de son ange gardien. Oui, Anne-Claire Chauvancy a fait de lui un membre à part entière de sa famille. « Je pense qu'on a eu un coup de cœur réciproque et que ce serait très compliqué de se séparer maintenant », a-t-elle estimé.

Toutefois, les violences affrontées par le passé se sont aggrippées à son âme et l'ont lacérée. Le combattant a souffert de séquelles psychologiques. « C'est un animal qui, même s'il a l'air hyper enjoué, a quand même de grandes peurs, notamment des hommes et de certains objets », a souligné sa propriétaire.

Cette dernière l'aura accompagné avec dévouement sur la route de la guérison, du début à la fin. Anne-Claire et Owen ont surmonté les diverses épreuves difficiles ensemble, main dans la patte.

Le chien, vainqueur d'un parcours du combattant éprouvant, peut désormais contempler l'aube de sa nouvelle vie en toute sérénité.

Crédits photo : Anne-Claire Chauvancy / Action Protection Animale