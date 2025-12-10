Lors d'une balade nocturne, un bon samaritain rencontre un chien apeuré et décide de gagner sa confiance

Lors d’une simple balade nocturne, un propriétaire canin a vécu une rencontre aussi inattendue que touchante. En croisant la route d’un chien errant, il a fait bien plus que lui tendre une poignée de friandises ; il lui a aussi offert une seconde chance.

Si Rozan, alias ‘@_rozank_”, exerce le métier d’ingénieur logiciel et est un passionné de pilotage, il est aussi un grand amoureux des chiens. Cet habitant du Texas en a d’ailleurs 2, répondant aux noms de Tucker et Charlie Brown.

Récemment, il était justement en compagnie de ses amis à 4 pattes lors d’une promenade nocturne quand il a remarqué un chien qui marchait seul dans la rue. L’homme a reconnu l’animal, car il l’avait vu dans une publication sur les réseaux sociaux, d’après PetHelpful . Il a tout de suite décidé de venir en aide à ce croisé Border Collie.



@_rozank_ / TikTok

Rozan s’est approché du quadrupède et a tenté de gagner sa confiance en lui offrant des friandises. Le chien avait peur, mais il était clairement affamé et a accepté les récompenses.



@_rozank_ / TikTok

La nourriture et les douces paroles de son bienfaiteur ont fini par le convaincre qu’il n’avait aucune raison de le craindre.

Toutefois, c’est surtout au moment où Rozan lui a mis une laisse que le regard du canidé s’est illuminé et qu’il s’est mis à remuer la queue. Comme si ce simple geste venait de déclencher quelque chose en lui. Peut-être avait-il l’impression de revivre l’un des instants qui caractérisaient sa vie passée ; les promenades en laisse.



@_rozank_ / TikTok

Snoopy est entre de bonnes mains en attendant qu’on l’adopte

Rozan l’a emmené à la maison pour prendre soin de lui. Il l’a appelé Snoopy. Tucker et Charlie Brown n’étaient pas mécontents d’avoir un nouvel ami et l’ont grandement aidé à s’adapter à son nouvel environnement.

@_rozank_ Nov 1 update: Check out fhe new video of Snoopy, We are still looking for a loving home for him. UPDATE: Part 2 is up! Check my profile for how he’s doing now. If anyone’s missing this sweet boy around Haslet, Saginaw, or North Fort Worth, please DM me. Please repost/share this…. hoping he finds his way back home soon. ???? #missingdog #lostdog #fyp #dfwrescue ? original sound - rozan

Snoopy était relativement en bonne santé, mais son pelage était couvert de noeuds et de débris végétaux. En outre, il ne portait pas de puce d’identification.

Son bienfaiteur et les voisins de celui-ci lui cherchent une famille aimante. En attendant ce nouveau départ, le chien coule des jours heureux dans son foyer temporaire.

