Abandonnée en pleine nuit devant un refuge, cette chienne brisée ne savait pas que sa vie allait bientôt changer

Seule et attachée devant un refuge, une chienne a été découverte au petit matin par des bénévoles. Un début d’histoire poignant, qui a pourtant laissé place à un avenir plein d’espoir.

Abandonner un animal, c’est lui faire subir un traumatisme émotionnel dont il peut avoir du mal à se remettre. C’est aussi l’exposer à toutes sortes de dangers en le laissant livré à lui-même. C’est ce qu’a vécu une chienne récemment à Kennewick, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Fort heureusement, sa mésaventure a connu un heureux dénouement, rapportait The Dodo .

En arrivant le matin au refuge, les bénévoles de l’association Benton-Franklin Humane Society ont découvert une chienne attachée à la poignée de la porte de derrière. "Elle était juste assise là, attendant calmement que quelqu'un vienne la chercher”, raconte Julie Saraceno, membre du personnel de la structure d’accueil.



Julie Saraceno

“Elle était là depuis au moins 6 heures”

Elle et ses collègues l’ont détachée et emmenée à l’intérieur pour la mettre en sécurité et la réconforter. En visionnant les enregistrements du système de vidéosurveillance, ils ont pu constater que l’abandon avait eu lieu au milieu de la nuit. Malheureusement, il leur était impossible d’en identifier l’auteur. “Elle était là depuis au moins 6 heures”, explique Julie Saraceno à The Dodo.

L’examen de la chienne, qui a été appelée Tinkerbell par ses bienfaiteurs, a permis d’estimer son âge à 2 ans. Elle était un peu maigre, mais globalement en bonne santé.

Les premiers jours, elle était assez anxieuse et réservée. Elle s’est toutefois peu à peu détendue, et son côté affectueux a pris le dessus. “C'est une chienne très câline”, dit effectivement Julie Saraceno.



Julie Saraceno

Adoption et larmes de joie

Celle-ci l’a emmenée faire un tour en voiture et lui a offert une crème glacée, qu’elle a adorée après une petite hésitation initiale.

@juliesaraceno2 Repost of Tinkerbell’s day out, since I’m still sick and she’s still looking for a home. ? original sound - Julie Saraceno

Quelques semaines plus tard, une femme tombée sous le charme de Tinkerbell est venue au refuge pour l’adopter. Julie Saraceno était absente ce jour-là, mais n’a pas caché son émotion en apprenant la nouvelle. “J'étais en train de pleurer de joie, confie-t-elle. Cela signifie tellement pour moi.”

Julie Saraceno

Tinkerbell est passée de l’abandon au bonheur en assez peu de temps, grâce à une équipe de bénévoles au grand coeur