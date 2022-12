Woopets reverse les 10 000 € de bénéfices de sa BD solidaire « Confidences » à l’association Action Protection Animale

En décembre 2021, 10 célébrités délivraient de belles anecdotes avec leurs boules de poils préférées. Frédérique Bel, Sandrine Arcizet ou encore Natoo se prêtaient au jeu de la confidence, pour mettre en lumière la relation unique qui les unissent à leurs animaux de compagnie.

Ce fabuleux recueil d’histoires a fait l’objet d’une BD solidaire illustrée par Constance Adragna et initiée par Woopets au profit d’Action Protection Animale. Cette association se bat contre les violences faites aux animaux depuis 2020.

Le projet 100 % caritatif a rencontré un véritable succès

Grâce à la formidable générosité d’un millier de personnes et à l’engagement de nos partenaires (Petscool, Santévet, Vétocanis et Localiz), la BD solidaire « Confidences » a été vendue à 1 000 exemplaires en un an. Un bilan qui a permis de récolter la somme de 10 000 €.

L’intégralité des recettes ont été remises mercredi 7 décembre à Anne-Claire Chauvancy, présidente d’Action Protection Animale, lors d’une soirée au cœur du 16e arrondissement de Paris. Un véritable moment d' « émotion » pour Antony Le Moigne, triple champion du monde de canicross qui avait partagé ses aventures avec son doux Phoenix dans « Confidences », a-t-il confié sur LinkedIn.

Un beau moment d'échanges en faveur de la cause animale

Le travail « extraordinaire » de cette association suscite « l’admiration », comme l’a souligné Yoann Latouche, et cette rencontre fut l’occasion pour tous de le rappeler. Anne-Claire Chauvancy a remercié Woopets pour son engagement, qui permettra à Action Protection Animale de « mener à bien des missions qui nous occupent tous aujourd’hui ».

En effet, depuis 2 ans, l'association se bat pour endiguer la souffrance animale, en partant de sa source jusqu’à la condamnation des auteurs de maltraitance. Grâce à cette aide financière et ce formidable esprit de générosité, de nouvelles opérations de sauvetage pourront être organisées, et d’autres animaux vivront heureux et en paix.

