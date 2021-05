Elle reçoit une notification de sa caméra de surveillance et découvre un chien errant à sa porte décidé à ne pas partir

Un chien errant avait élu domicile devant la porte d’une maison dont l’occupante était absente. Elle s’en est toutefois aperçue grâce à sa caméra de surveillance. Tout comme sa voisine, qui a décidé de le recueillir.

La voisine d’Emily était en déplacement, très loin de chez elle, mais consultait régulièrement les images de vidéosurveillance à distance pour voir si tout allait bien dans sa maison. C’est de cette façon qu’elle s’est rendu compte qu’un chien errant avait trouvé refuge devant sa porte, raconte Animal Channel.

Elle a alors contacté le voisinage et les habitants ont essayé de récupérer ce Labrador-Retriever, mais il réussissait à échapper à chacune de leurs tentatives.

© The Dodo

Quelques jours plus tard, Emily revenait de promenade avec ses 2 chiens, un Welsh Corgi Pembroke et un Spitz Japonais, quand elle a remarqué que leur congénère errant les suivait. Elle l’a accueilli dans son jardin, lui a donné à manger et une gamelle d’eau, mais il restait méfiant.

© The Dodo

Il s’est montré tout aussi hésitant quand Emily et sa famille ont voulu le faire entrer chez eux. Elles lui ont toutefois laissé le temps d’explorer et de s’habituer à l’endroit, puis il a choisi de se coucher sur un tapis.

© The Dodo

Le lendemain matin, le couple a emmené le chien chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il était en bonne santé, hormis sa maigreur. Il n’avait ni parasites externes, ni vers intestinaux.

© Emily Wang / Instagram

Il s’est enfin remis à remuer la queue

Peu à peu, le Labrador commençait à leur faire confiance, puis à remuer la queue – chose qu’il n’avait jamais faite jusque là – et à leur montrer de l’affection. Il a aussi beaucoup appris en observant les 2 autres chiens de la famille, notamment Kokoro. Ce dernier avait habituellement peur des grands chiens, mais il s’est parfaitement entendu avec lui.

© Emily Wang / Instagram

Malgré tous leurs efforts, Emily et son conjoint avaient l’impression qu’il n’était pas tout à fait heureux. Il souffrait surtout d’anxiété de séparation et avait besoin d’une famille encore plus présente que la leur.

© the.labrabull.mello / Instagram

Ils en ont parlé à un ami, qui a tout de suite accepté de l’adopter. Il l’a appelé Mello. Tous 2 sont vite devenus très proches l’un de l’autre. La nouvelle vie de Mello venait de commencer.

Voici son histoire en vidéo :