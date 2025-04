Triste et ignoré au refuge, ce Chihuahua retrouve le bonheur dès son arrivée dans sa nouvelle famille (vidéo)

Les chiens âgés sont boudés par les adoptants pour de multiples raisons. Certains imaginent que les animaux seniors requièrent systématiquement des soins plus intensifs et fréquents, d’autres regrettent le manque de dynamisme lié à l’âge. Tous les chiens ne sont pas égaux face au vieillissement, et il suffit parfois d’un environnement soutenant pour qu’ils révèlent leur vraie personnalité. Par ailleurs, offrir un foyer à un chien âgé, c’est aussi lui permettre de vivre ses dernières années dans de meilleures conditions, après une vie souvent difficile.

Dans le cas de ce petit Chihuahua, la joie procurée par l’adoption d’un chien sénior prend tout son sens.

@calbear12 / TikTok

Le difficile quotidien au refuge

Cet adorable Chihuahua ne s’est jamais vraiment acclimaté au refuge. Dans la première partie de la vidéo TikTok publiée sur le compte « @calbear12 », on observe que le canidé porte une collerette et s’en accommode très mal. Malgré son gentil caractère, les adoptants ne souhaitaient pas lui offrir un autre quotidien, alors que la vie au refuge n’est pas toujours adaptée aux chiens seniors, qui ont besoin de calme, de douceur, et d’un entourage présent.

La posture du petit chien se caractérisait par sa lenteur et sa tristesse. On aurait pu croire que cette attitude serait définitive, mais l’adoption, survenue quelques jours plus tard, a fait de véritables miracles.

@calbear12 / TikTok

Un changement d’humeur radical

La vidéo, aussi relayée par Parade Pets, parle d’elle-même. Une fois que le petit chien a franchi la porte de sa nouvelle maison, il n’a plus jamais été le même. Dans son attitude, tout transpire la joie. On le voie courir, sauter, jouer, se rouler sur le dos. Complètement à l’aise avec ses nouveaux humains et son compagnon canin, il semble pleinement épanoui à sa nouvelle place.

On peine même à imaginer qu’il s’agit d’un chien sénior qui déambulait tristement quelques jours plus tôt dans l’espace de son box.

« Il avait juste besoin que quelqu’un ravive sa flamme »

Les utilisateurs se sont montrés émus face à une telle transformation. Il n’y a aucun doute, un chien senior peut pleinement vivre sa vie dès lors qu’il est bien entouré et soutenu.

@calbear12 / TikTok

Si les visites chez le vétérinaire sont obligatoirement plus fréquentes pour un chien âgé, cela n’empêche pas le déroulement d’un joyeux quotidien. Les propriétaires d’animaux séniors sont sans doute les mieux placés pour le dire.