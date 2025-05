Leur chien sénior vivant ses derniers jours, ils en font la star de leur mariage pour lui dire adieu (vidéo)

Ils ont grandi ensemble. Ils ont été complices et inséparables. Ryan et son chien Jack ont partagé près de 20 ans de vie, jusqu’à un dernier adieu aussi émouvant qu’inoubliable, lors du plus beau jour de l’existence du jeune homme.

Quand l’Australien Ryan Dyer et son chien Jack s’étaient rencontrés, le premier n’était encore qu’un enfant. Ils ont vécu près de 2 décennies d’amitié, et l’animal a été de toutes les grandes étapes de la vie de son compagnon humain.



Ryan Dyer

Jack était arrivé dans la famille de Ryan Dyer en 2006. Celui-ci avait alors 12 ans. Ils ont partagé de merveilleux souvenirs pendant toutes ces années passées ensemble. Le chien adorait faire la sieste au bord de la piscine et jouer avec Charlie, sa congénère. Aux jouets et aux bâtons à aller chercher, il préférait les câlins avec son « frère » humain et les friandises.

Ils ont grandi côte à côte et sont restés inséparables. Cela a également été le cas quand Jack a rencontré sa petite-amie, Lib. La jeune femme et le chien se sont tout de suite entendus à merveille, et très vite, Jack est devenu un élément central du couple. « Lorsque Lib et moi avons emménagé ensemble en 2019, elle est, elle aussi, devenue une partie importante de la vie de Jack », raconte Ryan Dyer à The Dodo.



Ryan Dyer

En voyant Jack prendre de l’âge, Lib et Ryan se montraient encore plus attentionnés à son égard et il les accompagnait partout, y compris en vacances qu’ils organisaient en conséquence.

« Que ce soit du camping, des voyages inter-États, des journées à la plage, des visites de vignobles et de brasseries, des sorties en ville, des réunions de famille, et tout le reste… Si les chiens n’étaient pas admis, on ne le faisait pas, explique son humain. Au lieu d'aller au cinéma, on se rendait toujours au drive-in du coin pour pouvoir s'installer tous les 3 dans la voiture, partager quelques en-cas et regarder le film ensemble ».



Ryan Dyer

« Planifier ses adieux a été honnêtement la chose la plus difficile »

En mars 2024, Ryan Dyer a fait sa demande en mariage à Lib. Jack était évidemment de la partie. Ils savaient déjà que le chien allait être le grand protagoniste de la cérémonie.



Ryan Dyer

Malheureusement, son état de santé et sa mobilité se sont considérablement dégradés par la suite. Le couple a fêté le 19e anniversaire du chien 2 semaines avant le mariage.

Lib et Ryan ont réalisé qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire que de l’aider à partir. « Planifier ses adieux a été honnêtement la chose la plus difficile que nous ayons eu à faire, confie le jeune homme. Nous avons eu beaucoup de chance qu'il ait persévéré pour être présent à notre grand jour et le célébrer avec nous. »

Ils ont donc fait de Jack la vedette de leur mariage. Son chariot a été placé à côté des garçons d’honneur et il a ainsi été aux premières loges pour voir ses humains se dire oui pour la vie. « Pour la réception et le cocktail, nous avons installé un panier et un snack-bar, afin que les gens puissent lui donner une friandise, une caresse et lui dire au revoir », détaille Ryan.

« J'ai immédiatement compris à quel point Jack comptait pour Ryan et Lib »

Jamie Ross, le professionnel auquel le couple a fait appel pour filmer et photographier l’évènement, a été marqué par ce dont il a été témoin. « Je ne suis généralement pas émotif lors des mariages, mais cette histoire m’a touché, admet-il. Quand je suis arrivé le jour du mariage, j'ai immédiatement compris à quel point Jack comptait pour Ryan et Lib, et je savais que je devais capturer tout ce que je pouvais ».

A lire aussi : Ce chiot découvert blessé était le seul de sa portée à ne pas avoir trouvé de famille jusqu'à l'avant-veille de Noël

A la fin de la soirée, Ryan, Lib et Jack ont dansé ensemble. Un moment encore plus émouvant que le reste.

Le lundi suivant, le couple a dû laisser Jack partir en paix. Bien que sa disparition ait brisé le cœur de ses humains, ceux-ci éprouvent du réconfort en regardant les photos et les vidéos du mariage et en sachant qu’ils lui ont offert le plus beau des adieux.



Ryan Dyer