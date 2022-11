Effrayé par des feux d'artifice, un Patou sénior s'échappe et reste introuvable pendant 14 mois avant de redonner le sourire à ses humains

Pendant plus d’un an, les Clark n’avaient absolument aucune idée de l’endroit où leur chien Brutus pouvait se trouver, ni d’ailleurs s’il était toujours en vie. Ce Patou était introuvable depuis ce triste soir où il avait été effrayé par un feu d’artifice.

Un chien sénior a été retrouvé et ramené à sa famille plus d’une année après avoir pris la fuite, rapportait Star Gazette.



Suzy Clark / Star Gazette

Suzy Clark et son mari tiennent une ferme où ils élèvent des alpagas, à Woodhull dans l’Etat de New York. La famille comporte plusieurs canidés, dont un Chien de montagne des Pyrénées sénior appelé Brutus.

Ce dernier avait toujours eu peur des orages et des bruits forts et soudains. Le 5 juillet 2021, lendemain de la Fête de l’Indépendance, un voisin avait décidé de tirer un feu d’artifice. Pris de panique, le Patou qui avait alors 10 ans s’était enfui en courant, malgré la clôture électrifiée d’un mètre et demi de haut entourant la propriété.

Pendant des mois, les Clark, leurs proches et les habitants de Woodhull et des environs recherchaient inlassablement le canidé. Des alertes sur les réseaux sociaux avaient été publiées et des caméras à détecteur de mouvement installées en divers endroits stratégiques, mais on avait perdu toute trace de Brutus.

Jusqu’au 7 septembre dernier, jour où une certaine Jackie Bainbridge passait en voiture près d’Angelica, une localité située à 25 kilomètres de la ferme de Suzy Clark. La conductrice a vu sur le bord de la route un chien de grande taille qui était assis là, visiblement désorienté et à bout de forces. Ne sachant que faire, elle a posté des photos de lui sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide.



Suzy Clark / Star Gazette

L’association locale Hornell Area Humane Society l’a rejointe pour prendre le canidé en charge. Il était mal en point, ayant perdu une grande partie de son beau pelage blanc et beaucoup de poids. Il était également infesté de puces. « A l’époque, nous ne savions pas que c'était Brutus. Le pouvoir des réseaux sociaux l'a ramené à la maison », indiquait Bethany Hurd, bénévole à la Humane Society.

La sœur de Suzy Clark a vu le post de l’association au sujet de Brutus et a lui aussitôt transféré les photos. La maîtresse du quadrupède ne pouvait pas y croire. La famille s’est rendue au refuge le lendemain. Elle avait du mal à reconnaître son chien, que 14 mois d’errance avaient changé. Lui aussi peinait à se souvenir des siens.

Un beignet et un jeu pour lui rafraîchir la mémoire

Suzy Clark a tout de suite eu une idée. Brutus adorait les beignets nature, et il se trouvait qu’elle en avait sur elle. Elle lui en a donné un et il l’a accepté. Le regard du chien s’est soudain illuminé, comme si son passé commençait à rejaillir dans son esprit.

Ensuite, le beau-père de Suzy Clark s’est rappelé un jeu auquel il avait l’habitude de s’adonner avec le Patou. Il s’est assis par terre et a levé la main en demandant Brutus de lui faire un « tope-là ». Le chien s’est exécuté en lui donnant un petit coup de patte. Il n’y avait plus de doute à ce moment-là ; c’était bien lui !

Après les larmes de joie, c’était le retour à la ferme. Au refuge, Brutus avait été lavé et traité contre la maladie de Lyme, les puces et vermifugé. Il lui manque encore des poils et il a du mal à marcher, mais son état s’améliore de jour en jour depuis qu’il est rentré à la maison. Il retrouve aussi de l’appétit.



Suzy Clark / Star Gazette

« Nous lui disons qu’il est à la retraite maintenant en tant que chien de garde, raconte sa propriétaire, mais il continue de s’asseoir dehors pour aboyer à l’adresse des éboueurs ».

Suzy Clark / Star Gazette