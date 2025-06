Bien décidé à ne pas quitter le parc, ce Carlin n'écoute pas sa propriétaire et essaye de se cacher derrière une plante (vidéo)

Nos fidèles compagnons à 4 pattes peuvent être très doués pour nous faire rire. À New York, aux États-Unis, une femme à l’origine du compte Instagram @frankiedoesny a partagé la vidéo amusante de sa petite chienne, qui essaye selon elle de se cacher pour ne pas rentrer à la maison.

Qu’ils bénéficient ou non d’un jardin, tous les chiens ont besoin de se promener. Cette activité quotidienne leur permet de se dépenser physiquement et mentalement, mais aussi de se sociabiliser. À la fin de la balade, nombre d’entre eux aiment rentrer à la maison et retrouver leur panier pour se reposer.

Toutefois, Frankie fait partie de ces adorables boules de poils aventurières qui refusent de mettre un terme à leur sortie au parc. Comme le montre une vidéo de sa propriétaire publiée sur Instagram et relayée par le média Pet Helpful, la femelle de race Carlin ne veut pas suivre son adoptante qui lui indique « qu’il est temps de rentrer » et s’allonge derrière une plante histoire de se cacher.

Une pro du camouflage

Dans le clip, on entend la New-Yorkaise appeler sa compagne à 4 pattes, mais cette dernière reste couchée au milieu des feuilles. Alors qu’elle continue son petit manège, sa propriétaire lui fait comprendre qu’elle n’est absolument pas camouflée et qu’elle peut encore la voir parfaitement. Opération « cache-cache » ratée !

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 125 000 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes se sont amusées en contemplant les images, et sont entrées dans le jeu de Frankie.

© @frankiedoesny / Instagram (capture d'écran)

« À qui parle-t-elle ? A-t-elle décidé que la plante s’appelait Frankie ? », écrit avec humour un internaute, qui fait semblant de ne pas voir l’animal caché. « 10/10, tellement douée pour le camouflage », commente un autre. « Je ne t’entends pas et ne te vois pas », ajoute une utilisatrice du réseau social, qui imagine ce que pourrait se dire le Carlin.

D’autres images partagées sur Instagram révèlent le quotidien de cette boule de poils adorable. Visiblement, Frankie savoure une vie pleine d’aventures et fait souvent sourire son humaine préférée !