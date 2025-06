Seuls survivants d'un incendie et du marché de la viande canine, 7 Tosas traversent le Pacifique pour un nouveau départ

Quelques semaines après le sauvetage de 67 chiens rescapés du marché sud-coréen de la viande canine, 7 autres de leurs congénères ont eu la même chance et ont été transportés aux Etats-Unis pour commencer une nouvelle vie, rapportait Humane World for Animals sur son site.

Guwon, Gudol, Howoo, Wondo, Samdo, Sado et Yido sont les canidés en question, tous de race Tosa et secourus par Humane World for Animals, association de protection animale anciennement appelée Humane Society International.



Humane World for Animals / Facebook

Ces chiens sont les seuls survivants d’un terrible incendie ayant détruit un site où des centaines de canidés étaient détenus en vue d’être fournis à des abattoirs et restaurants commercialisant leur viande. Près de 700 y avaient, hélas, perdu la vie.

Les 7 Tosas souffraient de lésions plus ou moins importantes. Guwon, Gudol et Howoo présentaient des brûlures au visage, au dos et aux pattes notamment. Wondo, Samdo et Sado étaient dans un état de maigreur extrême au moment de leur prise en charge par l’organisation locale Lucy’s Friends. Quant à Yido, c’est surtout sur le plan émotionnel qu’il était affecté, affichant une grande timidité.

Ils reçoivent tous les soins et toute l’attention dont ils ont besoin de la part du personnel du centre de réhabilitation de Humane World for Animals de l’Etat du Maryland (Etats-Unis). Une fois rétablis, ils pourront être proposés à l’adoption.

L’acteur Daniel Henney les avait rencontrés au moment de leur sauvetage en Corée du Sud. D’origine sud-coréenne, il s’y trouve depuis l’opération ayant permis aux 67 chiens évoqués plus haut d’échapper au pire.

« Les gens comprendront que leur opinion sur les Tosas est souvent basée sur des préjugés »

« Je suis impressionné par leur douceur, a confié le comédien. Ils n'ont tout simplement jamais eu l'occasion d'interagir avec les humains, car ils sont enfermés en cage depuis leur naissance. Si des chiens comme ceux-ci ont la chance de vivre dans un foyer aimant et de passer du temps avec une famille, les gens comprendront que leur opinion sur les Tosas est souvent basée sur des préjugés. »

Les Tosas ont effectué un long voyage. Ils ont été transportés par avion d’Incheon (nord-ouest de la Corée du Sud) à New York, puis par voie terrestre jusque dans le Maryland.