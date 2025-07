Abandonné sans explication et ignoré lors d'un évènement d'adoption, un chien renoue avec le bonheur grâce à une vidéo

Parfois, le destin semble s’acharner sur les animaux les plus doux. Dans un refuge de Los Angeles (Etats-Unis), un chien au regard attendrissant a touché le cœur des bénévoles, mais peinait à trouver une famille. Malgré son comportement exemplaire et un caractère en or, il est resté sur la touche lors d’un évènement d’adoption. Une vidéo bouleversante a néanmoins tout changé…

« Les propriétaires laissent généralement un mot expliquant pourquoi ils abandonnent leur animal », explique Janallyn Vega, bénévole au refuge californien Carson Animal Shelter, à The Dodo. Ceux d’un chien appelé Bullet, en revanche, n’avaient pas daigné le faire. « Ils ont laissé ce champ vide, nous ne comprenons donc pas pourquoi ils ne le voulaient plus », poursuit-elle.

En apprenant à connaître le quadrupède, Janallyn Vega et ses collègues se sont rendu compte à quel point il était doux et ne comprenaient pas comment on pouvait se séparer d’un tel compagnon. « Bullet est littéralement un bébé dans le corps d'un chien, dit la bénévole à ce propos. Il est si affectueux et doux. Il est difficile de ne pas tomber amoureux de lui. »



Janallyn Vega

L’équipe du Carson Animal Shelter l’a fait participer à un évènement d’adoption dans l’espoir de le voir rencontrer sa future famille. Le chien a apprécié l’expérience et celle-ci semblait bien engagée. « Bullet est si gentil avec les gens et les enfants que de nombreuses familles sont venues le saluer, et il appréciait cette attention qu'il ne recevait pas habituellement au refuge, raconte Janallyn Vega. Une famille était sur le point de l’adopter, mais a changé d'avis à la dernière seconde. »

La chance a fini par lui sourire

Pourtant, tous les chiens ont été adoptés ce jour-là, sauf lui. Les bénévoles avaient du mal à se l’expliquer. « Je ne peux pas vous dire pourquoi il n’a pas été choisi lors de l’événement d’adoption, confie Janallyn Vega. C’est un chien de rêve. Peut-être ces gens n’étaient-ils tout simplement pas pour lui ».



Janallyn Vega

A son retour au refuge, Bullet était inconsolable. La bénévole a décidé de filmer sa tristesse et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. La séquence est rapidement devenue virale, suscitant émotion et tendresse auprès des internautes.

2 jours plus tard, le chien a été adopté. Bullet, qui s’appelle désormais Stitch, est heureux au sein de sa nouvelle famille, qui comporte une femelle Pitbull nommée Lilo et avec laquelle il s’entend à merveille.

A lire aussi : Ce petit chien sauve sa jeune maîtresse en détectant son cancer avant tous les médecins



Janallyn Vega