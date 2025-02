Dans cet aéroport, un Golden Retriever met son pouvoir apaisant au service des voyageurs stressés à l'idée de prendre l'avion

Au fil des mois, Dino est devenu une figure emblématique de l’aéroport de Skopje. Grâce à ce chien de thérapie, les passagers s’apprêtant à prendre l’avion et en proie au stress sont nettement plus détendus au moment de l’embarquement. Le Golden Retriever effectue son travail avec un enthousiasme et une douceur qui ne laissent personne indifférent.